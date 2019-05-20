九阳不用手洗破壁机Y88问世：打造健康+科技新模式
中国经济在高质量迈进的过程中，消费升级不断加快，人们对生活质量和身体健康日益重视，2017年更被称为全民健康消费“觉醒”之年。在全民健康消费时代，人民对健康产品的需求场景更加多元化。与此同时，我国自主品牌的科技创新能力和场景应用能力也逐步提升，科技与健康的结合备受关注。
自1994年成立以来，九阳专注破壁技术25年，今年将不用手洗的核心技术应用到破壁机上。2019年5月16日，不用手洗的破壁机Y88在杭州开启中国健康营养之旅。
破壁机是这几年来比较热门的养生小家电，它可制作各种新鲜美味的饮品、食材，包括泡花茶、做果汁、煲粥炖汤等等。但后期繁琐的清洗，特别是熬煮后糊底现象严重，让很多人都对它望而却步。九阳破壁机Y88正好瞄准了这个用户痛点，发明了“不用手洗”的功能。当食物制作完成后，机器就会进入自动清洗环节，中途完全无需人工干预，随后就会自动把工作舱等关键部位清洗干净。
此次九阳第五代破壁机，从清洗清洁、噪音处理、节能环保等都多维度、立体化考虑用户体验和应用场景。同时，Y88还开启了全新的蒸汽煮熬煮加热方式。
并且，据相关负责人介绍，Y88在工作时产生的声音全功能低于75分贝，让消费者在解放双手的同时拥有更加安静的私享空间，不会打扰到家人和邻居。
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