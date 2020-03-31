九阳摘得27项设计界“奥斯卡” 蒸汽饭煲Smini斩获iF设计金奖

近日，2020年德国iF设计大奖、红点设计大奖分别揭晓，九阳从全球60多个国家提交的6000多件设计作品中脱颖而出，斩获11项德国红点设计大奖！又从56个国家和地区提交的7298件作品中过关斩将，摘得16项iF设计大奖！其中，蒸汽饭煲更是拿下了一项iF金奖，与法拉利混动汽车、宝马概念车、苹果iPad pro同处一个颁奖舞台。

iF组委会公布九阳蒸汽饭煲Smini获得2020年iF设计金奖。

国货骄傲！九阳向世界展示中国好设计

九阳此次荣获的德国“红点奖”、德国“iF奖”与美国“IDEA奖”并称为世界三大设计奖，是国际公认的全球工业设计顶级奖项，向来是奔驰、宝马、法拉利、苹果、IBM、三星、索尼、西门子、博世等国际设计巨头的必争之奖，代表着全球工业设计及其发展趋势的风向标。

此次是九阳获得国际设计奖数量最多、也是涵盖范围最广的一次，涉及饭煲、豆浆机、破壁机、净水机、炒菜机、面条机、三明治机、水煲、保温杯、空气炸锅、电磁炉等。

豆浆机、破壁机、净水机、炒菜机、面条机等多款产品喜提27项2020年德国iF设计大奖与红点设计大奖的产品。

其中，九阳蒸汽饭煲Smini更是拿下了一个重磅的iF设计金奖！要知道全球最终只有75件作品拿到了象征着最高荣誉的金奖。它改变了传统饭煲的加热模式，通过蒸汽发生器直接产生120度高温蒸汽注入内胆，让米饭“蒸”出最本真的味道，还可以烹饪醇鲜无水老鸡汤，制作蒸鱼、蒸排骨、蒸海鲜、蒸粗粮等各式蒸美味；内胆不但采用了304不锈钢内胆，没有涂层更健康，餐具化设计还方便了消费者，可以把它直接端上餐桌；精致小巧的外观造型更是解决了普通电饭煲占用空间、收纳难等问题。

九阳蒸汽饭煲Smini不仅造型小巧美观，还具有强大的“蒸”本领。

iF评委认为：九阳蒸汽饭煲Smini在外观上的每个细节都表现出独特而一致的使用形式。该产品将出色的设计与典范的制造执行完美结合。用户友好的图形界面也给我们留下了深刻的印象。

悦享健康！九阳用好设计带来全新生活方式

作为小家电领导品牌，九阳一直把工业设计作为创新的核心要素，并推动“国家级工业设计中心”落户九阳。从外观到质感，从核心科技到使用体验，九阳的工业设计注重功能设计与视觉美学的融合创新，注重传统器食与家居美学的融会贯通，让小家电不再冷冰冰，而是主动送来关怀，也让美学从殿堂高台走上寻常大众的餐桌。

九阳推出的迷你饭煲等一人食萌潮单品获得iF、红点设计大奖青睐。

近年来，围绕“悦享健康”的品牌主张，九阳通过打造设计圈层化、建立系统领先优势，推出了不用手洗豆浆机，不用手洗破壁机，蒸汽饭煲，LINE FRIENDS、宝可梦IP跨界、一人食萌潮系列等原创产品，给消费者带来极致、便捷的生活方式，受到越来越多年轻人的喜爱。系列产品也多次摘得iF设计奖、德国红点奖、日本G-Mark设计奖等国际设计大奖，屡屡惊艳国际舞台，引领着小家电设计潮流。

九阳智能炒菜机同时获得2020年德国iF设计奖和红点奖。

在iF评出的2016年-2020年全球企业设计力排行中，九阳设计力在全球排名Top50，亚洲排名Top25，全球厨房领域企业中排名Top10，中国所有类别企业中排名Top10，彰显国际一流设计能力！

未来，九阳还将通过更多健康轻巧暖科技的原创设计，为消费者带来营养最大化、动手最小化、体验享受化的下厨体验，把中国家电最具影响力、最具竞争力的创新成果带上国际舞台，让世界见证中国家电企业的创新设计实力，掀起悦享健康的全新生活风潮。