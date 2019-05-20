生命湖“六大赋能”开启健康管理新方式

为满足人民群众对美好生活的向往，提升旅居养老产品的新内涵，2019中国康养文旅产业博览会于5月16日-19日在北京展览馆拉开帷幕。中国健康管理协会作为本届博览会指导单位，汇集中国健康管理协会-膳食营养分会、生命湖健康集团等多家健康管理机构为人们提供全方位健康管理方式。

展会上，生命湖健康集团推出了一份融合了有氧物业、健康、保险的多元化“有氧对赌 多活九年——生命赋能系列产品”，用“保险赋能、有氧赋能、科技赋能、环境赋能、文化赋能、权威赋能”六大赋能来提升人们生命的质量。

在说到生命赋能的核心六大赋能时，生命湖健康集团执行董事吴伟鸿是这样来排序的：生命赋能产品可以说是整合了世界顶尖的健康资源，在为地产赋能的同时，也为健康身体管理、健康生活方式打开了一扇崭新的大门。

运动是良药，据了解，“世界有氧运动之父”肯尼斯·库珀博士创立的库珀研究院50多年来所积累的30万大数据表明，有氧运动可以大幅度减少疾病发生率和死亡率，提高生活和生命质量，是预防疾病、治疗慢病最简单、最低成本的方式。按照肯尼斯·库珀博士50多年的研究，每周达到35个有氧分的运动量，可以增加寿命9年；每周达到15个有氧分，可以延长寿命6年。

据悉，生命湖健康集团携手中国健康管理协会、美国库珀有氧运动预防医学中心、美国西南医学中心、欧洲健康管理中心等全球尖端健康医疗机构，推出“生命湖有氧健康管理体系”，以及“生命湖有氧国际健康度假区”、“生命湖有氧国际健康中心”、“生命湖有氧运动酒店”、“生命湖库珀有氧公园”、“生命湖有氧生命手表”、“生命湖有氧食品”、“生命有氧舱”等产品系列，打造融合医养、旅游、地产、大数据、文化于一体的全生态有氧健康产业链。

吴伟鸿表示，防病于未时，在慢性病及其它疾病未找上门时，先一步进行身体健康管理，增强身体健康素质，降低疾病的发生率，有效的控制慢性病及其它危害性疾病的发生。通过适宜的生态环境、有氧运动健康管理、保险托底实现未病先治，远离医院。