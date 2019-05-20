筑就金色母爱联盟，伊利金领冠守护母乳在行动

5月20日，由伊利金领冠主办，中国妇女杂志社、《健康时报》、中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心共同发起的“金领冠守护母乳力量 金色母爱联盟”启动仪式，在北京国家会议中心召开。

直击痛点，哺乳女性需要理解

此次发布会主题是“守护母乳力量”。众所周知，母乳是妈妈给予宝宝最好的礼物，但由于公共场所哺乳基础设施的缺乏，社会大众对公共场所哺乳行为的不理解，导致哺乳妈妈们承受着巨大的心理压力。金领冠提出“守护母乳力量”，呼吁全社会关爱母婴人群，为哺乳女性提供更安全、舒适的公共哺乳环境，给予哺乳妈妈更多的理解和支持。同时，为了更好地推动我国母婴健康发展，金领冠还联合中国妇女杂志社、《健康时报》、中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心共同成立了“金色母爱联盟”，这也得到了海尔、神州专车、梨视频等众多企业、媒体、明星以及专家们的积极响应。

作为活动发起方之一，中国关心下一代工作委员会儿童发展研究中心的邬明朗秘书长表示，许多公共场所仍然缺少母乳喂养的设施。但设施的缺乏并不是唯一的困难，社会大众对于公共场所哺乳的不理解，才是目前最大的难点。来自《健康时报》的李晨玉总编提出“第一时间进行母乳喂养是每一位哺乳妈妈和宝宝的权利，哪怕是在公共场所。这一点也应当成为每一个人的常识性认知。”

守护母乳，金领冠始终在行动

作为中国母婴行业的领导品牌，金领冠理解哺乳妈妈的尴尬与痛点。2018年，金领冠就曾聚焦职场哺乳妈妈，携手上百家企业与母婴渠道零售伙伴，发起并建立了覆盖生活、工作场景的多个“金色母爱3㎡”。

今年金领冠继续关注职场背奶妈妈，与中国妇女杂志社联手推进“科学母婴室”样板间的建设。第一批示范样板间包括第一家通过国家标准认证的全国政协机关母婴关爱室、中国人民银行、华能集团母婴室。同时，金领冠还是将目光投向整个哺乳妈妈群体，发布会现场金领冠宣布与天猫强强联合，在全国多个城市的人流密集处落地50个金领冠X天猫移动联名母婴室，让妈妈们带娃外出时，可以摆脱公共场所哺乳的尴尬。除了哺乳设施的建设外，金领冠联合社会各界力量，成立了“金色母爱联盟”，为所有哺乳妈妈们呼吁：社会大众应当给予公共场所哺乳的女性多一分善意和理解，让母亲更有尊严，母乳更有力量。

立足产业，金领冠深耕母婴公益

正因为多年来深耕母婴行业，金领冠才更了解哺乳妈妈们的艰难，更愿意守护哺乳妈妈。自2003年起，金领冠就开启了中国母乳研究的历程。并于2007年创立了中国首个企业母乳研究数据库，至今已经积累了100多万个母乳营养成份数据，更发布了《中国母乳研究白皮书》，与全行业分享研究成果。

着越来越多企业、媒体和社会组织加入金领冠的行列，“金色母爱联盟”正在织就一张温暖的网络，改变社会对公共场所哺乳的认知，改善公共场所哺乳的环境与质量。正如伊利集团总裁助理云战友所言，伊利仅仅是微光，但微光会点亮更多微光。未来，在社会各界的通力合作下，哺乳妈妈群体终将迎来更温馨、更安全、更舒适的哺乳环境。