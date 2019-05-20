李兆申院士：中国反流疾病诊疗联盟为患者带来治疗方案
3月29日，在国家消化疾病临床医学研究中心、国家消化内镜质控中心、中国医师协会消化内镜医师培训学院的指导下，由中国工程院李兆申院士牵头的中国反流疾病诊疗联盟暨反流相关疾病高峰论坛在山东济南举行。
据了解，联盟在中国工程院院士、海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）消化内科主任李兆申博士理事长的带领下，提高医生对反流疾病整体的诊疗能力，为患者带来满意的治疗解决方案。
国家有没有相关政策来助力这个联盟开展工作呢？“中国反流疾病诊疗联盟，什么叫反流疾病呢？就是胃里的东西反流到食管，引起的一系列疾病。通过国家支持和医生的专业要关注两大方向，一种方向是老百姓常见病、多发病，例如胃食管反流病。还有一种方向是大病和重病，例如脑血管、心梗，是重病，还有肿瘤是大病。过去大家对于反流疾病不重视，从诊断到数据，再到治疗都不规范。”李兆申院士介绍，联盟完全是由学术、医生、还有一些社会资源共同组织，得到了国家卫健委和中国医师协会等相关部门的支持。联盟旨在助力健康中国，使老百姓常见病、多发病得到有效的控制。
那么，导致胃食管反流患者未达到理想的诊疗效果原因是什么呢？李兆申院士指出：胃食管反流病就是胃里面酸过多了，首先要搞清楚它的病因是什么，要从根本上治疗；其次是药物治疗，就是抑制胃酸，有些患者吃药一天就停药，病情反复。没有正规的规范化治疗，造成反复开药，效果也不好。
针对未来治疗的趋势问题，李兆申院士介绍：胃食管反流病是以症状为主的，不严重时任何人都可能出现的疾病。它有两大系统，一个是食管本身的病变，可以引起穿孔、出血、糜烂、烧心这些症状。另一个是同时还可能引起鼻子、眼睛、嘴巴、耳朵等出现症状。但是，完全可以用内镜根据酸对粘膜损害的程度，分析是有溃疡还是炎症。希望未来能通过人工智能技术更规范准确诊断，同时分析出轻度、中度和重度，以帮助医生更好更规范地对症治疗。
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