小满后湿气最易缠身 六个湿气信号你懂吗
小满后，我国大部分平均气温将高于22度，南方雨水偏多，养生需要注意防湿邪护阳气，有句古话叫：“千寒易除，一湿难去。”湿热是百病之源，湿气未出，热气来袭，就容易生病，所以，京城四大名医施今墨传人索延昌先生的亲授弟子孔繁祥教您先读懂身体的湿热信号才能对症治疗。
起床凭感觉：很多人不明白湿热是怎么一回事，更多的人只是模棱两可地推测自己的身体是否有湿热。其实湿热从你早上起床就能感觉得到。辨清自己是否遭受湿热困扰症状之一：睡觉起床后，头发昏，打不起精神，感觉很累，浑身疼痛很不清爽，像穿了件湿衣服一样。而加入热邪的伤害，湿热相合则会引起“上蒙清阳”且出现头痛身重的情况。暑夏季节易遭受湿热侵害，所以在暑夏季节早上起床身体湿重感觉最严重。
如厕看粪便：体内有湿热，必累及脾胃，所以从大便的性状来看，也可以看出体内是否有湿热。如出现排泄不畅、沾盆、恶臭，且次数不多，或欲便不得，临厕空蹲，并伴有湿热症的其他一些特殊体征时，就可以很容易断定。另外，湿热体质者的小便多黄或溲臭、短涩，所以当你有大便黏滞不爽，或欲便不得，临厕空蹲，且有小便黄、短涩、有溲臭时即可判断自己身体有湿热，此时去找中医师，多数能确定。
刷牙看舌头：“舌为心之苗，又为脾之外候”，舌质、舌苔的表现可以敏感地反映出我们身体的状况。每天刷牙前我们不妨抽出几秒钟，对着镜子看看自己的舌头，“湿热交蒸则舌黄”可作为湿热袭身的重要标志。一般舌苔很粗糙，或者很厚、发黄带腻，那说明体内有湿热;如果舌头赤红无苔，那说明体内已经热到一定程度了。
呵气闻口气：很多人有口气的困扰，湿热也会导致口气，可以试试自己呼口气在自己的手背上，闻一下气味，感觉一下寒热。试着用手背贴近自己的口鼻，呼气，气是热乎乎的，湿乎乎的，还有些臭气就是湿热。主要症状是湿、热、臭、口苦。因为脾胃积热多与饮食关系密切，如果脾胃湿热，则可致腹气不通，胃热不得下泻，致使肠胃不佳导致口气难闻。所以此患者仅从口气就能判断他的湿热症。
照镜子看眼睛：眼睛也是判断湿热的一个重要方法。一般来说眼白发黄主要跟肝胆有关。临床巩膜色黄、肝黄、尿黄的为黄疸，但这是很特殊的一种体征表现。当然黄疸也属湿热病。所以你的眼睛发黄，先去查肝胆，如果没有病理性原因，则要考虑湿热体质和气血问题。但如果眼睛“黄而不黄(即看起来有点黄，但不是黄疸的那种病理黄的现象)”，且伴有上眼皮水肿，经常眼眵多，那么则可以断定为湿热所致。因为在临床，中医师认为上眼皮水肿是脾湿的表现，下眼皮肿是阳虚的表现，而眼眵多，大多跟湿热有关。
随时看皮肤：皮肤既是人体的第一道屏障，亦是人体最大的“外镜”。从皮肤上可以透视内脏的病变信息，皆可从这面巨大的照“妖”镜上显露原形。重点从两方面来进行判断：一是皮肤的色;二是皮肤上是否生有痘疹疔疮等。如果皮肤发黄，如橘黄色，则为湿热熏蒸，中医临床多见于湿证及虚证，与脾胃湿热或肝胆湿热不能运化体内的水分有密切的关系。
另外，皮肤爱出油、爱长痘，也多跟湿热有关。湿邪易致“如油裹面”的情况发生。所以多数皮肤、头皮爱出油的人，要考虑体内有湿热。除湿疹外，其他皮肤病，如荨麻疹、牛皮癣、神经性皮炎、脓疱疮、痒疹、皮肤瘙痒症、疥疮、脚湿气、痤疮、脂溢性皮炎、稻田皮炎等都为以湿热为患的皮肤病。辨证施治时一定要考虑湿热的因素。
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