“为爱发声”暨“五月血压测量月”项目启动会在京举办

人民网北京5月20日电 《“健康中国2030”规划纲要》提出“实施慢性病综合防控战略”的任务要求。《中国防治慢性病中长期规划（2017－2025年）》提出，加强健康教育，提升全民健康素质。开展慢性病防治全民教育，倡导健康文明的生活方式。为助力国家慢性病综合防控战略，广泛宣传慢性病防治知识，提高全民健康素养，5月17日，人民网·人民健康联合国际高血压学会（ISH）、世界高血压联盟、中国高血压联盟及上海高血压研究所在人民日报社新媒体大楼举行“为爱发声”暨“五月血压测量月”项目启动会。邀请高血压等慢病防治领域的知名专家教授参加，构建高血压宣传平台，对高血压的预防和科普进行广泛探索与交流。

中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心主任吴静，上海交通大学医学院附属瑞金医院上海市高血压研究所所长王继光教授，上海交通大学医学院附属瑞金医院陈歆教授，北京协和医院严晓伟教授，中国人民解放军总医院心血管内科薛浩教授以及施维雅中国总经理斯迪梵，施维雅中国运营总监Bradley LLOYD参加了本次活动。

上海交通大学医学院附属瑞金医院陈歆教授指出，近10 年来，随着我国人口老龄化进程的加速以及生活方式的改变，高血压等慢性发病率明显提高。在我国，高血压患病率约为27.6%，高血压患者约2.7亿人口，然而我国高血压的知晓率、治疗率和控制率仍于趋于较低水平。在如此严俊的形势下，我们看到，慢病管理已经从专家个体的倡导行为转变为政府的系统性规划。《“健康中国2030”规划纲要》已经明确地提出了实施慢病综合防控战略的任务要求。

在构建高血压宣传平台、实践国家慢病综合防控战略方面，中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心主任吴静在介绍中说：“慢性病防控，绝不仅仅是一个独唱或者是一个小合唱，它必须是一个大合唱，必须形成一个综合的防控措施和策略，才能够达到有效的防控结果。”她认为，高血压防控的一个基础就是必须自己要知道自己的血压情况。所以，测量血压是第一步，也在一些地区开始试点，在国家基本公共卫生服务提出35岁社区首诊测血压的基础上，进一步提出了30岁知血压。

“血压是一个心血管健康的晴雨表，心血管疾病防治始于血压测量。”“五月血压测量月”项目中国区发起者、上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海市高血压研究所所长王继光教授表示，我们也在建设一个血压测量社会支持系统，一方面是提供血压测量条件，但是更重要的是对血压测量结果进行专业判断。如果已经有了高血压，就要更加关注血压，就可能需要每天测量，这样才能够把血压管理好。同时，我们希望能够通过测量血压，把高血压患者都找出来，把他们管理好。

作为“为爱发声”公益项目的支持者，施维雅中国区总经理斯迪梵表示，心血管领域一直是施维雅集团、乃至施维雅中国重点关注的疾病领域。我们将持续提供创新的、高质量的药物，来帮助中国的心血管患者更好的管理疾病，同时，也会持续地支持一些创新的大规模的以患者为中心的项目，包括患者教育、医学继续教育，以及疾病知晓等方面。希望引起高血压患者的家庭以及全体大众对于血压的关注，能够有规律的测量血压，并且将他们的血压维持在正常的状态。

据陈歆介绍，2017年5月启动了中国高血压控制行动计划暨“五月血压测量月”项目（简称MMM项目）。2017年和2018年，在全国22个省份761个测量点完成了86.7万余人的测量。根据2018年MMM的数据绘制的中国血压地图，可以看到，血压控制的最好的是河北省，高血压达标率约为53%，其次是福建，约为50%，然后是上海，约为45%。

高血压的知晓率约为62%，治疗率约为52%，控制率将近31%。虽然说达标率，达标控制率在31%，与2030年高血压治疗控制率50%的目标是有很大的差距。

因此，在2019年要继续开展MMM项目。这个项目已经于今年5月5号启动，将在7月31号截止，持续约三个月时间。项目覆盖的对象、入选的对象要符合三个条件，一，成年，二，最好是一年内没有测过血压，三，知情同意。今年完成的测量目标是50万人。

据悉，为了更好地开展MMM项目，在2018年国际高血压学会，海外发起了“Because Isayso”主题公益活动。2019年中国也将加入“Because Isayso”项目。中文版的名称为“为爱发声”。项目的宗旨是为了提高公众对血压测量重要性的认识，提高高血压的三率。项目拟通过线上和线下的健康义诊，并借助媒体的宣传提升社会公众对高血压的认知与重视，健康义诊拟覆盖全国约300家医院、30家药店和城市地标和一些知名企业。惠及公众约200万，高血压患者约14万，医生约4万人次，项目实施进展的情况将通过人民网实时向公众传递信息。