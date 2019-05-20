6省区建传染病联防机制
近日，第一届西北地区传染病联防联控联席会议暨西北地区重点传染病防治论坛在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市召开。会上，新疆疾病预防控制中心、新疆生产建设兵团疾病预防控制中心以及甘肃、青海、内蒙古、山西、宁夏5个省（区）的疾病预防控制中心达成共建西北地区传染病联防联控平台的共识，强化区域传染病防控合作。
据悉，这是西北6省（区）7家省级单位首次建立联防联控机制，今后将通过联防联控平台加强突发传染病疫情沟通，建立疫情互通互判机制，开展人员互相培训。（记者邢靓 夏莉涓）
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