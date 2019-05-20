嗓音病也爱招惹孩子 护嗓需养成良好习惯

儿童和青少年也是嗓音疾病重点人群。湖北省武汉儿童医院耳鼻咽喉科专家指出，儿童常见嗓音疾病有咽喉炎、声带小结、声带息肉等，主要表现为间断或持续声音嘶哑，甚至发音困难，主要原因是用声过度（包括大吼大叫、持续哭闹、长时间说话或唱歌）。另外，反复上呼吸道感染、鼻炎鼻窦炎、咽喉反流等也是儿童嗓音疾病的常见诱因。家长和老师有责任引导孩子养成良好的语言习惯。

用嗓过度当心成“烟嗓”。7岁的惠子（化名）就读小学二年级，嗓音嘶哑已经持续了不短时间，医生给惠子进行了电子纤维喉镜检查，发现双侧声带边缘长了对称性的小结节，也就是声带小结，这是造成她声音嘶哑的原因。

武汉儿童医院耳鼻咽喉科林家惠医生介绍，声带小结又被称为“歌唱者小结”，诱因主要是用嗓过度。因长期声音嘶哑来就诊的门诊患儿中，近七八成查出患有声带小结或声带息肉。她还提到一个现象：这些患病的孩子有一个共性，那就是性格比较外向或者暴躁易怒，小一点孩子比较爱哭闹，而大一点孩子要么就是班上的班干部，要么就是调皮捣蛋的“小话痨”。

治嗓子也要“声东击西”。今年刚满4岁的牛牛（化名）最近有爱清嗓子的习惯，喉部发出“咳咳”的声音，鼻子也不太通气，还总流鼻涕，同时出现声音嘶哑的症状。医院确诊牛牛患的是鼻窦炎引起的后鼻滴漏综合征，同时伴有轻度咽喉反流，由于病史较久导致慢性咽喉炎。

林家惠解释，后鼻滴漏综合征是指因鼻腔、鼻窦的慢性炎症，鼻部的分泌物从鼻腔向后倒流入口咽、喉甚至进入气道，刺激分布于鼻、咽、喉部的咳嗽感受器而引起的咳嗽和咽异物感。它是儿童慢性咳嗽、干咳的常见原因之一，同时也容易被忽视。

林家惠指出，门诊中因慢性咳嗽或反复清嗓干咳就诊的患儿，近40%患有后鼻滴漏综合征，而确诊为咽喉炎或声带小结等嗓音疾病的患儿中，又有近20%～30%伴有后鼻滴漏综合征。有后鼻滴漏综合征的患儿，通常是过敏体质或有慢性鼻炎、鼻窦炎、腺样体肥大等基础病史，会表现为不断地清嗓子，以缓解咽部异物感，久而久之会损伤声带，形成咽喉炎甚至声带小结。因此，治疗小儿声带小结、咽喉炎等嗓音疾病要声东击西，除了控制发声和相关药物治疗以外，还应重视对鼻炎、鼻窦炎的诊断、预防和治疗。

林家惠还指出，近几年来小儿咽喉反流疾病也越来越受到重视，它也是慢性咳嗽、慢性咽喉炎、声带小结等疾病的病因之一，主要与上食管括约肌功能不良和不良的饮食作息习惯有关。对这类患儿，可以给予抑酸治疗，同时纠正饮食作息习惯，比如抬高床头、晚餐少食、避免睡前进食、减少柑橘等酸性水果摄入等。

家长老师要做好习惯引导。“家长和老师都要为儿童形成良好语言习惯做示范。”林家惠表示，儿童发声器官处于发育过程中，较为脆弱，容易出现嗓音损伤。“建议家长和老师在孩子哭闹时及时安抚或转移其注意力，尽量不要让孩子大声尖叫、声嘶力竭地哭喊、长时间高声唱歌等；孩子饮食不要过凉，要多吃水果、蔬菜等有利于嗓音保护的食物，多补充水分。”

林家惠还提醒，处于青春期变声期的孩子，内分泌激素水平显著变化，喉部等发音器官迅速发育，声带常处于水肿充血的状态，更要避免嗓音滥用对声带造成的不可逆损伤。

“小儿嗓音疾病除了要积极预防以外，还要早诊断、早治疗。”林家惠说，家长如发现孩子有早期症状，要尽快带孩子到医院进行诊治，以避免病情加重，或导致病变慢性迁延，反复发作，影响生活质量，甚至形成不可逆性疾病，需要手术干预。（明文）