正确表达需要，远离冲突与伤害

错误的表达需要方式

错误的方式有很多，有的可能并不被意识到，却会直接破坏亲密，导致失控。

一、反向形成：越需要，越拒绝。比如你会说：“赶紧走吧，我再也不想看见你”，当对方真的要走，你就会更生气。于是会说：“快点，把你东西全部拿走，再也不要回来！”于是对方真的收拾行李离开。

比如孩子写作业拖拉，你冲孩子吼道：“快别写了，什么也别写了。”孩子真的不写，你会更加愤怒，又喊道：“学校也别去了，上学对你来说根本没用！”

以上都是“反向形成”，这本是心理学的一个防御形式——“用一种相反的方式表达需求”。事实上，你真正的需求是：“不要离开我”“我希望你有效地写作业”，但给对方的感觉却像是在“赌气”，好似这是你真正需要的。

有时，情绪和语言看起来“很一致”，对方就很难区分你的真实需要。在这种表达的“压力”下，即便对方知道你不是这样想的，还是会发生你不想要的反应，比如爱人会真的离去、孩子真的不写作业等。之所以如此，是你采用的情绪和语言都代表“我不需要你”，这是一种攻击状态，很有张力，对方会本能避开这样的张力，于是就会让关系破坏升级。

“好吧，既然你不需要我，那我就走，你可别后悔”，后面还有一句话——“反正是你让我走的”，对方会顺势把过错推给你，事实也是如此，你正在用这种方式让自己成为过错方。

二、回避。要做某个决定的时候，你选择“逃开”，会把选择权交给对方，你采用的是“你来决定”“随便”“无所谓”“你看着办”等。当对方真做了决定之后，你又不满意：“我就知道这个不行”“你怎么会这样选择呢？”“你怎么不考虑我的感受呢？”……

如此争执在所难免，关系会陷入僵局导致冲突升级。你把决定权给对方的同时也把责任交给了他，你在回避自己的需要，导致自己对结果不满。因为对方的决定都是以他的需要为出发点，很少会从你回避的态度里猜出你的需要。

“回避”还有一种表现就是“沉默”。沉默不是代表你没有需求，而是你认为自己的需求对方会接不住，或者是你把对对方的不满压抑着。此时，对方会本能地忽视你的需求，或当你不存在，关系的破坏已悄然发生。

三、指责与抱怨。这更为常见：“你什么家务都不干”“总是玩游戏”“总那么晚回来”“为何不回我信息”……

这样的抱怨隐藏了你的真实需求：“我希望你和我分担家务”“我希望你多陪我一会儿”“我喜欢你能及时回应我，否则我会很伤心”。

用指责对方来提出需要时，另一方首先会考虑危险的情绪进行反馈。你的指责抱怨本身就是攻击，是在伤害对方，那么对方的反应就是逃离、漠视、对抗。

四、替罪羊。许多孩子承担了父母的冲突，成了他们感情不和的“替罪羔羊”，甚至成了“传话筒”。父母双方从不正面表达对彼此的情感需要，而是把需要转移到孩子身上。而孩子也会感应到这个部分，变得“有问题”会更被关注，于是需求主体错位了，这会让家庭关系更复杂，隐瞒真实。

有的夫妻会把彼此需要转移到工作和问题上，比如加班到深夜、经常出差或为彼此的父母、亲戚而争执。这都是在借助“第三方”表达。无论第三方是什么，都无法满足彼此需求，只能是转移痛苦的缓兵之计。

要懂得区分“表面需要”和“深层需要”

那么，为什么你会采用这些方式呢？这时要懂得区分“表面需要”和“深层需要”，或者说是“显性需求”和“隐性需求”。越是深层需求越不容易表达，甚至本人有时也意识不到，因为这部分需求会和自己的“不安全因素”相关：我是弱小的、我是自卑的、我是羞愧的、我是低自尊的、我是低价值的。这些体验都会让你失控，认为自己正处在危险边缘。你的需求有可能被拒绝，或不被接纳，这就让需求处在了真空状态。

比如，当你向对方表示：“不要离开我，我需要你”，对方一旦没理解到，你遭受的伤害会更深，以后就更不可能轻易暴露需要，把自己裹得严严实实，就会有“没人可以理解我”“没人懂我”“我很孤单”这样的体验。

此时你往往会本能地选择安全表达，就像“反向形成”“你走吧，我不需要你”，像“回避”那样沉默或者高冷状态，和对方保持距离，这样即便对方真的离开，你也不会特别伤心。因为这是你可控的，这是为了“保护自己”而产生的结果。

此刻你往往有怨气，认为对方并没看到你的真实需求，因为真实需求“被隐藏了”。

体验结果带来的感受

如何改变表达需要的方式呢？要去体验结果带给你的感受。

用不恰当的方式和对方互动之后，自然有一个结果。这样的结果往往是不欢而散，那时你的感觉是怎样的？伤心？失望？无助？愤怒？在这种感受中多待一会儿，而不是快速转移注意力。

感受其他联想或相似体验。这很重要，当你待在这种苦涩感受中时，一定浮现很多自由的念头。它们是什么？以往出现过吗？在其他关系中？在小的时候和父母的互动中？这样的联想就像一个思想链条，链接了你很多相似或相反的感受、事件、情景，它们都是打开你潜意识之门的钥匙。

体验久了可以适当有意识调整。别有太大变动，这种模式跟了你多年，对你也起到了保护，不可能一下把它甩开。先从一个小点开始略微变动，可以在双方熟悉的互动中加入点小变化。

比如你常抱怨伴侣下班晚，这次当他回家你不再像往常那样指责和冷落，也不再抱怨和讽刺，而是温和地表示关注，可以说：“以后不要那么晚回来了，注意身体”，这时你再观察对方的反应，一定让你吃惊。

当你用理解对方的方式表达需要时，曾经的伤害式游戏就玩不下去了。你可能会说在当时忍不住会发火，也没关系，只要你有了这种意识，过程就会不同。因为你学会了自我觉察，而不像往常那样熟视无睹，内心深处的思想被自己看到了，它并没有溜走。

当你学会了用反思的理念审视需要、觉察互动、体验情感，这本身就是成长。（心理咨询师 冰千里）