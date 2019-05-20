在爱情里拥抱差异、获得超越

文化决定两性追求的南辕北辙

在做两性关系研究的过程中，我们发现，生活中男女两性经常会发生这样的冲突，女性永远不会直截了当告诉男朋友说我想喝水，当女性问你口渴不渴时，实际上是在说她想喝水。你知道是为什么？因为女性一直这样被规训，或者她这么认为，我什么都不说，你知道我想要什么，那才是爱我的表现。可是男性永远不知道这样的表达，在文化中男性被要求直截了当地表达他的要求。在爱情的取向上，男女同样是两个完全不同的走向。男性更注重外向扩张，很多男性相信我只要成功了，我有钱了，就会有更多女性喜欢我。而女性更倾向于自我的内向审视，在爱情里女性更在乎自我价值，在乎女性的独特性有没有被看到。这两种对自我追求的南辕北辙，造成现代爱情和婚姻越来越难以持续。男性相信征服世界才能征服女性，而女性更在乎的是你跟我在一起，对我自己那个内在、那个独特的自我的一个关注和照顾。

男女两性天生就是这样的吗？不是的，性别有两个概念，一个叫生理性别，另外一个是社会性别。社会性别是一种文化属性，所谓男性气质、女性气质背后都有一个文化的机制，尤其是在性别规范和性别角色上。爱情中的南辕北辙正是文化建构了不同性别规范和性别气质，在历史发展中形塑了不同的性别角色。日常生活中我们有很多刻板印象，觉得男性应该是勇敢的，女性是温柔、有爱心的。甚至坐姿，女性被要求双腿并拢，而男同胞们就可以很舒服地那么坐。这个世界经常把男女两性刻板化地二元对立起来。实际上，在这个多元的世界里人与人之间存在很多很多的差异，同性之间的差异其实远远多于两性之间的差异，女性、男性一样，不仅承担社会职能，还承担着家庭功能。我们对二元对立的刻板印象的反思，不仅要从个体心理的内部出发，同时还要探求文化是如何影响个体行为的。就像克伦族以脖子的长短判断美与不美一样，因文化有了价值判断，因二元对立产生了歧视。我们要反对的并不是差异本身，而是反对差异背后的二元对立和这样的价值观形成的歧视现象。

影响亲密关系的“三观”

亲密关系不只是两个人之间的关系，它不仅受到两性文化的影响，还有更深刻的，宏观、中观、微观三个层面的影响。宏观层面是历史的视角，中西大文化的比较，中观是指社会的文化和制度，微观是人与人的不同，代际、年龄、种族、城乡、阶层等等不一样。

比如爱情，从宏观角度讲，在过去爱情是一个挑战社会隔离的概念，是绝对解放意义的。梁山伯与祝英台、罗密欧与朱丽叶的爱情不就是挑战了当时的家族与家族之间的隔离嘛？曾经爱情的意义在文化上是一个自我获得解放跳出父权制这样一种力量。但随着时代发展，你会发现今天的恋爱中，女性成了一个被保护的对象，又回到了传统的依附制的模式。不同时期的文化会影响我们如何看待爱情，同样中西方文化也有不同的影响。以前中国婚姻跟爱情之间没太多紧密的关系。中国的爱情叫缘分，两个人要结婚，不看他们是不是互相喜欢，得看八字合不合。有缘修得同船渡，千年的缘分修得同床眠。这些都是强调缘分的，为什么分手呢？说是缘尽了。结了婚也不谈自我完善，因为婚姻是命定的。而西方的爱情婚姻则是两个个体与个体之间的相互欣赏。两种婚姻，一个源于个人主义的文化，一个源于家庭主义的文化，不能说谁好谁坏，缘分婚姻更稳定，但是爱情婚姻也有它的魅力，因为它强调个体的独立性。今天我们更强调发展个体的独立性，更向往罗曼蒂克的爱情，这些都在宏观上影响我们的爱情。

中观层面是机制的问题。比如，房价到底有没有影响年轻一代的爱情？研究得出来的结论是有影响的，房价越来越高，与在婚恋上个体越来越没有自主性之间时间上是吻合的，因为爱情得让位于生存问题。

再比如，婚姻关系也受到自主性的影响。结了婚以后，很多人不愿意跟配偶的父母住在一起，但是生了孩子，在孩子能进托儿所之前，有一年多或者接近2年多的时间，孩子没人带，除非你放弃职业。社会机制缺乏支撑的时候，即使你要寻求独立自主，也不得不找某一方的父母来入住，因为你需要老人帮助带孩子。这就是为什么一个婚姻六个人，不仅仅是你个人选择的问题。在个人选择的背后还有更多文化因素的影响。

微观层面的不同可以表现为代际间的不同。看着琼瑶剧长大的一代一定会选择那个比较帅，但是比较贫穷的作为男主角。但是现在的“90后”选择的是霸道总裁。为什么是霸道总裁呀？不是因为女性多爱钱，女性爱的是这种独特性投射到自己身上，通过霸道总裁的身份，最终呈现自我的独特，呈现自我是有价值的。文化改变了，琼瑶剧过时了，霸道总裁成了今天的主流。代际的不同也在影响爱情的模式。

《泰坦尼克号》是当年很火的一个片子，讲的是一个穷小子在船上跟一个富家女发生的爱情故事。最后，这个穷小子把生的权利都让渡给了这个富家女，我们当时看了好感动。一次上课，我的学生跟我讲，老师，其实这个片子三观不正，杰克是小三，罗丝是出轨，我们当年觉得那个卡尔特别不好，但是现在的“90后”告诉我，卡尔虽然表达的爱带着铜臭味，但是他的“海洋之心”是真的。为什么呢？卡尔是一个霸道总裁的形象。总之，我们可以看到，表面上是爱情，但在亲密关系背后有整个社会的变迁，历史的变迁，文化的冲撞，社会机制对我们的影响，还有不同人之间的冲撞。

在差异关系中寻求共识

为什么亲密关系很难容忍差异？因为我们对亲密关系有稳定性的需求，要求双方高度的一致，要求利益有捆绑。同时，在今天这个个体化、多元化的时代，在亲密关系中既要承受现代性的需求，要处理压缩的现代化，又要去处理制度的变迁、多元性的体制，这对我们都是巨大的挑战。

不管怎样，我依然会特别鼓励大家开始亲密关系，尤其是谈恋爱这件事。当然婚姻会有很多问题，可是在我看来，恰恰最有意思的地方就是亲密关系是我们处理差异的一个很重要的实践。私人生活的变迁实际上使我们习得了应对整个社会的方式方法。怎么去训练法？亲密关系是我们训练处理差异关系最好的方法。我们要追求独特的自我，而爱情恰恰能让我们从平庸的生活里超越出来，那个人对你全心全意的凝视，忽略你脸上所有的雀斑，忽略你的肥胖，你会发现这是自我价值的一个很重要的部分。当然它只是其中的一部分。

另外，我们要在这个处理差异的过程中寻求共识，并不是一致。在这个过程中我们寻求同理心，改变差异的眼光，拥抱差异，享受差异。费孝通先生曾说过一句话，他是做民族研究的时候谈这个话题的，但放在私人生活里，同样也非常合适，他讲“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。（复旦大学社会学系副教授、家庭发展研究中心主任 沈奕斐）