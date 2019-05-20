警方打击微商倒卖“明星小药”

警方对囤积贩卖“明星小药”的微商动手了。近日，市公安局环食药旅总队联合市卫健委、市食品药品稽查总队等，对网络非法销售医院制剂乱象开展专项打击整治。截至目前共捣毁非法销售“明星小药”窝点12个，刑事拘留16人，查获涉及全市20家医院的近100种、3600余盒医疗制剂，起获涉案“京医通”等医院就诊卡300余张。

今年2月25日，本报曾以《微商兜售医院明星药属非法经营》为题，披露了一些微商高价倒卖儿研所“肤乐霜”、北医三院“创伤乳膏”、积水潭医院“关节痛丸”等“明星小药”的不法行为。

4月中旬，西城公安分局接网络销售“明星小药”的线索。经侦查发现，西城区北营房一小区内夫妻二人非法经营医院制剂。4月26日上午，警方联合行政部门一举捣毁该窝点，抓获两名嫌疑人，现场起获“肤乐霜”、“润喉清咽合剂”、“养血补肾片”、“痤疮洗剂”等医院配制药剂20余种，共计500余盒。

经查，嫌疑人孙某从2015年就开始做代购“明星小药”的生意。为了能够频繁开药，他除了用亲戚、朋友的“京医通”就诊卡挂号、开药，还特意从他人手中收购就诊卡。妻子刘某燕也参与非法销售“明星小药”中。孙某负责收购就诊卡、挂号、开药；刘某燕则通过微信、电商平台销售“明星小药”、串换药品，单价40多元的药品，在网上标价200多元。

同时，刘某燕的姐姐刘某玲也做这样的生意，二人频繁串换药品。4月26日下午，办案民警联合河北警方，在河北省三河市燕郊镇将犯罪嫌疑人刘某玲、刘某明夫妇抓获，现场起获“京医通”等北京各大医院就诊卡170余张以及大量医院配制药剂。

据悉，专项行动以来，北京警方共捣毁非法销售“明星小药”窝点12个，刑事拘留16人，查获涉及全市20家医院的近100种医疗制剂3600余盒（剂），起获涉案“京医通”、“北京通”等医院就诊卡300余张。这些嫌疑人因不具备药品经营资质，私自倒卖医院制剂，涉嫌非法经营罪，目前已被采取刑事强制措施。

为什么会有这么多患者选择从微商那里买药？办案民警介绍，这其中一部分是不愿到医院挂号排队，凭经验用药的患者；还有一部分是外地患者，“不法分子正是发现这些医院制剂社会需求大，于是通过QQ、微信等方式发布销售信息，以网络代购名义加价出售。有的药贩子还发展销售下线，购药者成了‘明星小药’微商。”

其实，为了杜绝药贩子，部分医院一直在采取限购措施。比如首都儿研所就要求初诊必须带孩子。“制剂是市药监局审定的一种产品，管理等同于处方药，必须在本院使用。因为是按处方药管理，必须看到孩子，医生诊治后才能对症下药。”儿研所副所长、主任医师谷庆隆说。

谷庆隆表示，如果带患湿疹的孩子去儿研所复诊，每位家长每次最多只能带两个不同患儿的就诊卡和复诊病历取药，未带孩子复诊取药最多只允许一次。而且每个患儿7天内只能开一次“肤乐霜”，一次就诊最多开5支。

那药贩子是如何做到“一人多卡”、囤积大量药品的？谷庆隆表示，京医通卡在各医院通用，药贩子利用这点，用一个身份证信息在多个医院办理了多张京医通卡。

其实，网购药品的法律风险和安全风险都很大。

“正规医疗机构制剂均已通过药监部门审批，而网络代购的很多药品在质量和疗效上均无法保证，滥用会带来较大的健康风险。”市食药稽查总队副总队长周宏提示广大群众，“明星小药”虽然价廉物美，但应通过正规医院医生开具处方购买，切不可轻信微商、代购等虚假宣传，随意购买和使用。(记者 任珊)