网售处方药的“死结”待解

电商平台“6·18狂欢节”让消费者过了一把购物狂欢的瘾。在这场销售盛宴中，不少网上药店通过电商平台销售处方药，甚至促销处方药，不凭处方销售处方药的问题引发关注。

舆情走势和关键节点

中国健康传媒集团食品药品舆情监测系统以6月1日~7月4日为监测时间段发现，媒体关注度高于网民关注度。

第一阶段：“6·18多平台大促处方药”引发舆情波动

6月13日，微信公众号“法报视点”发文《关注：多平台借“6·18”大肆促销处方药》指出，部分电商平台违规出售处方药乱象仍存在，不少电商平台还趁着“6·18”对处方药做起促销活动。不仅如此，线下实体药店同样存在执业药师不在岗、非法销售处方药等乱象。6月20日，中国食品药品网发表《“6·18”电商狂欢下的网售处方药暗流》称，在这场销售盛宴中，记者发现电商平台上的处方药销售也很火爆：不少网上药店以“仅提供展示”的名义通过电商平台销售处方药，天猫和京东相关处方药页面中明确提示必须凭处方预约，但用户在未提供处方的情况下均可以支付购买。

第二阶段：人民网对20家网上售药平台进行调查，舆情反弹

6月25日，人民网发文《人民直击：宠物照片充当处方竟能网购处方药》，记者对20家网上药店和提供药品交易服务的第三方平台进行了调查，其中17家可购买处方药。在没有处方的情况下，记者用宠物狗照片当处方，竟能成功下单；最低10mg就可能导致儿童死亡的毒性较大的处方药——硫酸阿托品片，无需处方就能一次性网购多瓶。“处方制”可谓形同虚设。大量媒体多以《360健康、平安好医生、叮当快药……你们出来解释一下！》《网购处方药失控：宠物照当处方过审，无医师签字能买到致死量》为题进行转发，引发网民关注。

第三阶段：人民网三评“网售处方药”乱象，舆情达最高峰

6月28日，人民网连续发表《你想买我就卖，“电商”太任性？》《需求催生市场，逐利不能无良》《监管鼓励并举，满足美好期待》，评论“网售处方药”乱象。文章分别从电商平台、市场需求、监管规范等方面对网售处方药进行探讨。文章认为如何在需求和供给间营造安全的用药环境，值得深思。企业既要追求经济效益，也要承担相应的社会责任。不仅要在处方药的销售环节上强化监管，在医师、药师、开处方等方面，也应出台相应配套管理办法，进而形成全过程、全环节、全链条的监管。中国网、中国经济网、澎湃新闻等媒体转发，引发微博平台热议。网民主要观点有三：支持网售处方药；认为处方药不应该随意网售；呼吁对处方药严加管理。

除曝光网售处方药问题外，舆论焦点还包括以下5个方面。

分析网络平台与实体店的未来发展。如经济观察网发文《网售处方药争议下 互联网平台与实体药店的命运将走向何方？》，文章援引中国政法大学法治政府研究院副院长赵鹏的观点表示，在巨大的市场需求下，网售处方药已成为一种大趋势。如果政府要对网售处方药进行规范，核心要回到实质的问题——如何设立管制规范。如果在条款的管制下，药品的上市许可持有人、药品经营企业不能通过第三方网络，只能自建网络平台、配送的系统进行销售，那么他们将面临极其高昂的合规成本，这时，第三方网络平台的优势就体现出来了。

认为网售处方药是大势所趋。如中国网发表《究竟谁在反对网售处方药？》，文章认为，基于目前的网络实名制等基础设施，网售药品则可以实现全程留痕及可追溯，基于这些数据，监管部门至少在打击制售假药及过期药品、保证用药安全上是可以有所作为的。

呼吁加强网售处方药的监管。如《广州日报》刊登《网络不该是处方药泛滥的温床》，文章认为，网络不是法外之地，更不能成为处方药泛滥流通的温床。

关注网售处方药的政策变化。如微信公众号“健识局”发表《人民网炮轰17家电商违规卖药，宠物照片竟能通过处方审核！》。文章认为，在人民网高调质疑之下，相关企业甚至整个行业或将面临一轮专项整治。尽管网络销售处方药存在难以确保用药安全的痛点，但针对是否全面禁止网售处方药，业界仍有争议。

讨论网售处方药的利与弊。如《工人日报》刊登《网售处方药的“正确打开方式”是什么》，文章认为，在网售处方药的拥趸者看来，互联网加持下的好处毋庸置疑。相较于网售处方药带来的便利，质疑者更担心处方药一旦网售放开，会成为假药泛滥、用药危险的温床。

舆情点评

电商平台“6·18狂欢节”，处方药也悄然出现在促销的商品之列，再次让网售处方药的乱象暴露出来。从舆情数据来看，该事件并未引起太大关注。虽然舆情风险不高，但是其中的安全风险却很大，仍然需要引起足够的重视。

在实体药店，不时有“处方药未按处方销售”的事件曝出。网络购药更是给这种不法行为提供了更便捷、隐蔽的渠道。这也给监管带来了更大的障碍。随着监管实际的变化，监管模式也需与时俱进地多利用技术手段有针对性改变。另外，仅靠禁止很难从根本上解决问题。业界对于网售处方药的“禁止和放开”也存在诸多争议。处方难以流出和流转也是“处方药凭处方销售”的掣肘。这些还需要从顶层设计上，从制度机制上统筹考虑进行完善。当然，对于消费者的教育必不可少，要让购药者认识到其中的危害，理解有关政策的制定目的和初衷，主动减少违规购药的行为。同时，也需要对别有目的的购药者加大打击力度，防止特殊药品流弊。