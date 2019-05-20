用爱心托起残疾人梦想

5月19日是第29次全国助残日。16日，第六次全国自强模范暨助残先进表彰大会在京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在人民大会堂亲切会见大会代表，向他们表示热烈的祝贺，勉励他们再接再厉，为推进中国残疾人事业发展再立新功。

这对于全国8500多万残疾人是极大的振奋与鼓舞，将进一步激励残疾人自强自立，激发全社会扶残助残热情，推动新时代残疾人事业更好更快发展。

党的十八大以来，党中央对残疾人等困难群体格外关心、格外关注，明确要求“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”，推动残疾人事业在制度建设、服务能力、基础条件、社会环境等全面登上一个新台阶，残疾人的获得感、幸福感、安全感显著提升。

据介绍，过去的2018年，中国建档立卡贫困残疾人数量减少100多万；义务教育阶段残疾在校生达66.6万人，比2017年增加8.7万人；新增11.8万城镇残疾人就业，为49.4万名残疾人提供职业技能培训；为11.3万贫困残疾人家庭进行了危房改造，为110多万残疾人家庭进行了无障碍改造。

这次受表彰的167名“全国自强模范”，是全国残疾人的榜样。他们中有的靠劳动技能脱贫致富；有的凭知识技术建功立业；有的用青春和汗水为祖国奉献。

安徽砀山县农村姑娘李娟，躺在床上，用嘴咬着触控笔做电商，带领全村人脱贫致富；中南大学金展鹏院士，坐在轮椅上，潜心科研20多年，薪火相传带出了科技团队“金家军”，成为享誉国际材料科学界的“中国金”；双腿假肢的登山家夏伯渝，历经43年努力，5次冲顶珠穆朗玛峰，终于在暴风雪中登上世界之巅……

千万残疾人紧跟新时代前进步伐，以奋斗者的身姿，做时代的追梦人，超越自我，跨越障碍，克服人们难以想象的困难，投身中国特色社会主义伟大实践，为改革开放和社会主义现代化建设做出了重要贡献。

受到表彰的100个“全国助残先进集体”和100名“全国助残先进个人”，是千千万万扶残助残人士的代表，他们用爱心和善举托起一个个残疾人的梦想。他们是亲密家人，用最真挚的爱为残疾人筑起最温暖的港湾；他们是良师益友，用理解和尊重帮助残疾人突破障碍、融入社会；他们是伙伴邻居，用热情的帮助让残疾人感受生命的希望和生活的美好；他们是千百万服务残疾人的工作者、志愿者，用无怨无悔和无私奉献为残疾人点亮了心中的明灯，也给社会树立了榜样。

从受到表彰的助残先进集体和个人的平凡事迹中，我们看到了向上向善的伟大力量，看到了为人利他的博大情怀，看到了中华民族传统美德在新时代的继承和弘扬，也看到了社会主义核心价值观在全社会的传播和践行。

现在，我们已经进入新时代，正朝着实现“两个一百年”奋斗目标阔步前进。全面建成小康社会，残疾人一个也不能少；全面建设社会主义现代化国家，残疾人事业也要实现现代化。

当前，全国还有160多万农村贫困残疾人，是脱贫攻坚的重点和难点。一定要确保农村贫困残疾人全部如期脱贫，脱贫攻坚不获全胜、决不收兵。我们要加强残疾人公共服务，促进残疾人就业创业，创造无障碍的社会环境，促进高科技和信息技术在残疾人事业中的应用，让残疾人能够平等参与、平等发展，生活得越来越充实、越来越出彩，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中共享幸福和荣光，谱写中国梦的自强篇章。