“明星小药”利益链 暗藏健康隐患

近年来，“肤乐霜”“维E乳”“润喉清咽合剂”“创伤乳膏”等北京各大医院配制药剂因价格低、疗效好，被消费者追捧为“明星小药”，致使销售紧俏，一些人看准商机，通过网络社交平台大量发布广告、销售“明星小药”。 近日，北京市公安机关与行政部门展开行动，揭开了倒卖“明星小药”背后的黑色利益链。

北京青年报记者了解到，经过药贩子手的药品，有的不但加价数倍销售，有的在简陋的环境下存放，甚至任由阳光曝晒……不但保障不了健康，还能带来健康隐患。

案件

夫妻俩分工 药品价格翻五倍

北京市公安局环食药旅总队会同网安总队，联合市卫健委、市食品药品稽查总队，组织东城、西城、朝阳、海淀、丰台、房山、通州、昌平等分局及区食品药品稽查大队，针对网络非法销售医院制剂乱象开展了专项打击整治行动。

4月中旬，西城公安分局接侦查发现西城区北营房一小区内夫妻二人非法经营医院制剂。

4月26日上午，分局环食药旅中队会同阜外大街派出所，联合行政部门抓获犯罪嫌疑人两名，现场起获“肤乐霜”“润喉清咽合剂”“养血补肾片”“痤疮洗剂”等医院配制药剂20余种，共计500余盒。

据犯罪嫌疑人孙某供述，其于2015年就开始做起了代购“明星小药”的“生意”，为了能够频繁开药、大量囤积，除使用亲戚、朋友的“京医通”就诊卡挂号、开药外，还特意从他人手中收购就诊卡。

在非法销售“明星小药”过程中，其妻刘某燕也参与其中，二人分工负责，孙某负责收购就诊卡、挂号、开药；刘某燕负责通过网络社交、电商平台销售“明星小药”、串换药品，单价40多元的药品，在网上标价200多元。

妻姐是同行 收购就诊卡开药

经进一步审查，侦查员发现刘某燕的姐姐刘某玲也从事网络销售“明星小药”，且二人频繁串换药品。4月26日下午，办案民警驱车前往河北省三河市燕郊镇，联合河北警方将犯罪嫌疑人刘某玲、刘某明夫妇抓获，现场起获“京医通”等北京各大医院就诊卡170余张以及大量医院配制药剂。

经查，犯罪嫌疑人刘某玲于2019年1月因倒卖药品、扰乱医院秩序，被朝阳分局行政拘留，处罚期满后，伙同其夫刘某明继续收购他人就诊卡大量开取“明星小药”，存放在住房内伺机销售，牟取私利。目前，该二人已被河北省三河市公安局刑事拘留。

居然有上线 药贩是微商老大

专项行动中，侦查员发现多名涉案人员因购买医院制剂认识药贩子“任姐”，经其介绍开始在互联网平台销售“明星小药”。对此情况，海淀公安分局成立专案组，对案件进一步开展侦查，经循线深挖，准确掌握上线“任姐”的身份信息。

4月27日，海淀公安分局环食药旅中队会同中关村派出所联合行政部门在西城区大栅栏一居民房内抓获犯罪嫌疑人任某英、李某，现场起获各类医院制剂80余种，2000余盒。

经查，自2017年以来，犯罪嫌疑人任某英使用亲属就诊卡，频繁前往儿研所、协和、301等医院开取“明星小药”、大量囤积，以网络代购名义加价出售。同时，还为其下线人员提供货源，并负责配发货物。李某明知任某英非法经营药品，主动提供个人微信账号、银行卡接收货款。

目前，二人已被海淀公安分局采取刑事强制措施。

据了解，针对倒卖“明星小药”的乱象，北京市公安机关与行政部门密切配合展开行动，共捣毁非法销售“明星小药”窝点12个，刑事拘留16人，查获涉及全市20家医院的近100种医疗制剂，3600余盒（剂），起获涉案“京医通”“北京通”等医院就诊卡300余张。

现状

百余畅销药 医院外买不到

“此类交易，由于双方都是在网络上交易，销售信息不透明，药品真伪无法验证，导致的消费纠纷近年来呈逐年上升的趋势。”北京市食品药品稽查总队副总队长周宏告诉北青报记者，食药稽查总队与公安部门进行了缜密侦查，确定了多名依托社交网络平台销售多家医疗机构自制制剂，并宣称是“明星小药”的线索。周宏表示，这些微信名叫“北京甲医院跑腿”“医护到家”的卖家不仅扰乱了市场秩序，同时给人民群众身体健康带来隐患。

据北京市公安局环食药旅总队相关负责人介绍，目前，北京共有医疗机构制剂批准文号3400余个，持有《医疗机构制剂许可证》的医院43家，其中有百余种比较畅销。

处方药品是必须到医院由医生诊治后开具处方拿药。而制剂是医院在临床实践过程中根据自己的临床优势和特点为了满足市场不足，适用于本院，由北京市药监局审定的一种产品，因此管理等同于处方药，必须在本院使用。

按照《药品管理法》规定，这些医疗机构制剂不得在市场上销售。上述案件涉案人员因不具备药品经营资质，私自倒卖医院制剂，涉嫌《刑法》第二百二十五条非法经营罪，被警方依法采取刑事强制措施。

说法

明星药虽好 网上购买有隐患

首都儿研所副所长，主任医师谷庆隆告诉北青报记者，如首都儿研所生产的“肤乐霜”是针对儿童湿疹的纯中药制剂。“世界上没有什么绝对神奇的药品，每个药品都是有自己的适应症，儿童皮肤如果有一些病症，可能是多种原因造成的，湿疹只是最常见的一种。”谷庆隆表示，如果家长看见孩子起疹子就涂抹肤乐霜，也是一种不负责任的做法，很可能会延误病情。

“因为‘肤乐霜’是纯中药制剂，保质期只有6个月，医院会随卖随制，以保证药品的新鲜度和效果。”儿研所药学部主任张君莉向北青报记者表示，如果家长从药贩子手中购买此类药物，很难知晓药品已经存放了多久。同时，较差的储存环境也会影响药品的质量。文/本报记者 叶婉

统筹/张彬