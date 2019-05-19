“素食主义”饮食有技巧 长期吃素当心早衰

这几年，“素食主义”的概念非常热，许多“素食主义者”大肆宣扬吃素“百利而无一害”的观点。实际上，长期盲目吃素可能给人体带来多重危害，让我们一起来看看吧。

据中国网报道，不吃肉的人容易贫血、不孕不育及早衰。首先，动物瘦肉和血液、肝脏是铁元素的良好来源，动物性食物铁的利用率高达30%，植物性食物不仅含铁少，利用率仅为5%左右，长期素食者极其容易缺铁，从而导致缺铁性贫血。其次，动物性食物是优质蛋白的重要来源，拒绝吃肉会造成动物蛋白质摄入不足。蛋白质是人体生命物质的组成材料，如果缺乏蛋白质，肌肉会松弛，胸部会下垂，皮肤失去弹性，头发枯槁，眼神黯淡，人体多种新陈代谢反应都会降低。同时，人体内的蛋白质、碳水化合物、脂肪代谢会失衡，免疫力下降、记忆力下降、消化不良、快速衰老等问题也会接踵而来。

另外，《石家庄日报》补充，吃肉类和蛋类可以增加血管的营养，保持血管良好的弹性，而严格食素、一点肉都不吃，就是拒绝了一切动物蛋白和脂肪的摄入，其结果是血管弹性变差，这会使血压控制不良。此外，长期吃素会增加患胆结石的风险，尤其是老年人，有研究显示，老年胆结石患者有近半数由单纯素食引起。

尽管长期吃素可能给身体带来种种危害，但是还是有一些人因为信念原因坚持吃素。为了使这些人们尽量做到“健康吃素”，中国经济网为吃素人群提供了以下建议：

1.增加植物蛋白摄入。如果一定要全素饮食，须注意增加含植物蛋白的豆类的摄入，增加餐次以保证摄入充足的热量，保障人体正常的思维和活动。

2.补充奶类食物。素食主义者最容易缺乏的就是维生素B12，维生素B12主要的来源是肉、蛋、奶、海鲜，如果你不吃肉了，那么还是要喝点牛奶、酸奶。

3.补铁。含铁丰富的植物有：豆类植物、葵花籽、葡萄干、深色绿叶植物等。同时，维生素C含量高的食物能够促进铁的吸收，如辣椒、柑橘、西兰花等。

4.注意食物均衡搭配。吃素并不是吃蔬菜水果那么简单，而要更加注重食物的均衡与搭配，必要时服用营养补充剂。（陈慧）

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。