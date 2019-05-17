这款美鼻神器真有那么神？医生：不但没用还可能感染

美鼻神器售价数十元

几天前记者也网购了这款美鼻神器，翻开淘宝会看到上百页的相关搜索，销售非常火爆，销量前几名的商家月销量均在2800份左右。别看几根大小不一的塑料小棒，售价也并不便宜，单独一套小棒，售价在28~78不等，里面配置了六根不同型号的塑料小棒和一个塑料辅助器。购买的外包装上均为日文，商家称是日本原装进口的。

读者体验美鼻神器

昨天，热心读者王女士也体验了一把这个美鼻神器。因为操作不太熟悉，把这款美鼻神器在鼻子里安装好，也费了不少时间，不过效果真是一言难尽。

效果

从安置好后的效果来看，王女士的鼻子的确变挺了一些。但如果不近看，其实效果也并没有广告上宣传的那样明显，鼻孔看上去反而有些奇怪。

原理

把软塑胶的小棒从鼻孔塞进鼻尖的位置，再用辅助器从另一个鼻孔伸入，把小棒的另一端绕过鼻骨勾过来就好了。

体验感

戴上这个美鼻神器没有几分钟，王女士赶紧取了出来，她表示虽然表面上看鼻子是有所美化，但戴着真的很遭罪，鼻子撑得太疼了，而且鼻子里总闻到一股塑料味，说话也不敢动作太大，总觉得那个塑料小棒没安稳，会从鼻子里掉出来。

医生提醒

不但没用还可能感染

重庆医科大学附属第一医院医疗美容科主任张恒术表示，这种没有正规厂商的产品最好不要使用，因为从医美角度来说，单纯往鼻子里塞东西，没有改变鼻形的作用，而且塑料异物容易引发鼻粘膜发炎感染。此外，鼻软骨非常柔软，如果操作过程中伤了鼻软骨，还可能导致鼻子塌陷。

延伸

这些美容神器 毁的是你的脸

1.凡士林“假鼻梁” 假鼻梁由蜡、凡士林、滑石粉做成，使用酒精胶涂在鼻子上，再取肤蜡涂抹在鼻梁上，再用配送的刮刀调整形状，再使用延展油进行涂抹，最后再涂上粉底。

专家点评：张恒术表示，将肤蜡用胶水与皮肤贴合，对皮肤有一定的刺激性，容易引起皮炎湿疹等，而且塑形和卸妆时都需要使用刮刀，需谨防其不慎戳伤皮肤留下瘢痕等，有安全隐患。

2.让人秒变小脸的瘦脸贴

看上去像创口贴一样的胶布，贴脸后往上提拉，瞬间变成精致小脸，而卸妆方式也有点暴力，将胶布使劲撕拉，便能将瘦脸贴和皮肤分离。

专家点评：张恒术表示，使用黏性较强的胶布把皮肤向上提拉，皮肤无法透气易导致过敏。此外，长期撕拉胶布，不仅会伤害皮肤，还会造成皮肤松弛，让皮肤过早衰老。（记者 龙玉玲）