加碘盐到底该不该吃？ 

新华社北京5月15日电（记者林苗苗、屈婷）平时喜欢吃海鲜、体检发现甲状腺结节……这些情况下还该吃加碘盐吗？专家提示，除生活在水源性高碘地区，或患有甲状腺功能亢进等疾病的人群外，我国大部分人群仍需通过加碘盐补碘。

中国疾控中心地方病控制中心碘缺乏病防治研究所所长刘鹏说，我国曾是碘缺乏病分布广泛、病情严重的国家之一。通过食盐加碘防治策略，截至2015年底，根据《全国地方病防治“十二五”规划》终期考核评估结果，全国94.2%的县实现了消除碘缺乏病的目标。

碘缺乏病普遍消除，是否还需要通过加碘盐补碘？专家表示，我国虽有一定范围的水源性高碘地区，但仍是自然环境普遍缺碘的国家，碘缺乏病防治应坚持不懈。

据介绍，碘是合成甲状腺激素的重要原料，碘摄入不足可引起碘缺乏病，包括地方性甲状腺肿、地方性克汀病等对机体生长发育，尤其是对神经系统、大脑发育构成损害的疾病，同时碘缺乏也可导致流产、早产、死产、先天性畸形等。

“经常有家在海边、爱吃海鲜的患者询问是否还需购买加碘盐。”北京大学人民医院临床营养科主管营养师李迪说，人体摄入碘的主要来源是食物和饮用水，海产品中以海带、紫菜含碘量最高。虽然沿海地区出产海带、紫菜等富碘食物，但调查发现当地居民食用频率和食用量都较低，大部分居民的碘摄入量低于国际组织和我国推荐的摄入量，存在碘缺乏风险，仍需要食用加碘盐。

李迪说，近年来，甲状腺癌的发病率呈上升趋势。一方面可能与电离辐射、环境、生活方式、精神压力等因素有关；另一方面与公众就诊率和体检率上升，使得甲状腺癌的检出率升高有关。目前尚无证据表明食盐加碘与甲状腺癌高发的现象有关联。