孩子反复咳嗽  警惕这种病

作为机体的一种保护机制，咳嗽可以帮助气道分泌物和有害因子的排出，但如果咳得太过于频繁，也会影响到正常的生活和休息。广东省妇幼保健院耳鼻喉科邹宇主任医师提醒，家长若发现孩子总是咳嗽，特别是还伴有鼻部症状，有可能是上气道咳嗽综合征在作祟，建议到医院耳鼻喉科看看。

“在日常生活中，我们有时会碰到一些孩子，他们每次一‘中招’后，都会咳得特别久，好几个星期了都还在咳，按感冒、气管炎、喘咳等治疗后，也没收到很好的效果。”邹宇指出，这种情况有可能是得了上气道咳嗽综合征。

上气道咳嗽综合征是指由各种鼻炎（变应性及非变应性）、鼻窦炎、慢性咽炎、慢性扁桃体炎、鼻息肉、腺样体肥大等鼻部疾病引起分泌物倒流至鼻后和咽喉部，甚至流入声门或气管而导致慢性咳嗽为主要表现的综合征，是慢性咳嗽常见的原因之一。

目前对上气道咳嗽综合征引起咳嗽的机制尚不非常明确，有考虑是上气道内的咳嗽反射传入神经受来自鼻部或咽后壁的炎症或分泌物的机械刺激，引发咳嗽中枢发出异常冲动而导致患儿慢性咳嗽。

“它在临床上的表现跟感冒很相似，往往容易被误诊而得不到及时有效的处理。”邹宇说，想要区分普通感冒与上气道咳嗽综合征，除了咳嗽时间比较长外，家长还可留意这一些现象：一般来说，有上气道综合征的患儿，他们的咳嗽常出现在体位改变的时候，如夜间刚躺下或早上刚起床时，有阵咳持续数分钟或更久，咳嗽时常伴有鼻塞、流涕，孩子表现为常揉鼻子或抽吸鼻涕，较大的孩子会表述咽喉部有液体滴流感，或出现反反复复“清嗓子”样的咳。

一旦确诊为上气道咳嗽综合征后，除了给予对症处理外，还需进一步明确原发疾病，如鼻窦炎、鼻炎、腺样体肥大、慢性咽炎、慢性扁桃体炎等，对有需要处理的鼻部疾病应给予及时处理。

邹宇表示，想要预防上气道咳嗽综合征，最好的方式是防范鼻部炎症，除了积极防治上呼吸道感染，还要注意尽量避免接触过敏原，特别是有过敏性鼻炎病史的孩子，要注意查找可能的过敏原并避免接触。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）