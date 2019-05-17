五部门制定意见 鼓励医师办诊所
人民网北京5月16日电 （记者白剑峰）日前，国家卫健委等五部门制定《关于开展促进诊所发展试点的意见》（以下简称《意见》）。2019至2020年，我国将在北京、上海、沈阳、南京、杭州、武汉、广州、深圳、成都、西安等10个城市开展促进诊所发展试点工作，根据试点经验完善诊所建设与管理政策，并在全国推广。
《意见》提出，简化准入程序。医疗机构设置规划对诊所不作限制。将诊所设置审批改为备案制管理，举办诊所的，报所在地县（区）级卫生健康行政部门备案，发放《医疗机构执业许可证》后，即可开展执业活动。跨行政区域经营的连锁化、集团化诊所由上一级卫生健康行政部门统一备案，跨省级行政区域经营的由所在省份卫生健康行政部门分别备案。
此外，《意见》还提出鼓励医师举办诊所、鼓励将诊所纳入医联体建设、支持诊所规模化集团化发展、鼓励诊所提供家庭医生签约服务、完善有利于诊所发展的相关政策等。
目前，全国共有登记在册并实际运行的诊所近22万家，平均每省拥有诊所超过7000个。诊所平均执业人数为2.6人，其中，医师平均为1.4人，护士平均为1.2人。内科、口腔科、中医内科、中医外科、骨科、妇科的常见病、多发病诊疗业务占诊所业务的比例超过90%，在基层医疗服务中发挥着重要作用。
《 人民日报 》（ 2019年05月17日 12 版）
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