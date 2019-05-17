乳癌术后七项注意
西安交通大学第一附属医院康复科教授 尚翠侠
乳腺癌患者在手术后，需要进行至少6个月的功能锻炼，在此期间，最好避免做以下七件事。
1.不提过重的物体（5斤以上），在健侧挎包。2.不戴过紧的项链或弹力手镯。3.不在患肢抽血和注射。4.避免在患肢测量血压（如果双测上肢淋巴水肿，应在下肢测量血压）。5.避免做增加患肢阻力的剧烈重复运动，如擦洗或推拉。6.避免患肢损伤，如割伤、灼伤、运动伤、昆虫咬伤、抓伤等。7.避免患肢过分疲劳，当肢体感到疼痛时要休息，抬高肢体。
此外，术后预防淋巴水肿也非常重要，切不能忽视上肢或胸部水肿轻微的加重。平时注意保持患肢皮肤清洁干燥，淋浴和洗碗盘时，避免水温变化过大，不洗桑拿或热浴。出现感染症状，如皮疹、发红、疼痛、皮温增高或发热时，及时就诊。戴轻一点的假乳或合适的、没有钢托的文胸。保持理想体重，饮食低盐、高蛋白、易消化，不吸烟、饮酒。▲
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