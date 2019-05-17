老人选拖鞋有四个讲究
张 冕
受访专家：航空总医院综合内科、老年科主任 邹水兰 □创伤骨科主任 吴国平
退休后，老人大部分时间在室内度过，一双轻巧的拖鞋成了生活必备品。不过，航空总医院综合内科、老年科主任邹水兰和创伤骨科主任吴国平提醒，如果拖鞋不合脚，不仅易致疲劳，还可能增加摔倒风险。该怎么挑选一双适合老人的拖鞋呢？
第一，不能太大、太宽松。老人买拖鞋时总爱选大一号的，觉得穿起来更舒服。但拖鞋太宽松，很难跟脚，特别是走在地毯上或遇到不平、潮湿的地方易摔倒。邹水兰建议，老人选拖鞋不宜太宽松、太长，也不能太紧，最好试穿一下，以刚塞满足部为好。
第二，鞋底不要太平、太薄。吴国平指出，上了年纪，老人全身肌肉开始萎缩，特别是足底，如果鞋底太薄、太平，脚掌、脚趾必须紧紧用力“抓”住鞋底才能正常走路，脚部易疲劳。而且，平底拖鞋让脚部压力增大，影响血液循环，可能使足部神经紧张。若脚长期处于压力和摩擦状态下，还可能造成皮肤破损，对患糖尿病的老人风险尤其大。建议选择略微带点后跟的拖鞋，减轻足弓压力。另外，老人经常出入湿滑的洗手间、厨房，塑胶鞋底与地面摩擦力小，易摔倒，最好穿布底、牛筋底，且底纹较深的。
第三，最好别穿有细带的或人字拖。这样的鞋子不能给脚部足够的支撑面，老人走路时会不自觉地用脚趾抠住鞋底。若脚趾长时间处于屈曲状态，会出现酸麻、僵硬、跟腱疼痛等症状。因此老人最好选鞋面是一整块的拖鞋，更为舒适、安全。
第四，保暖性不能忽视。人上了年纪，由于末梢血液循环较差，脂肪组织少，保温性能也会下降。中医认为，老人经常在家穿着保暖性较差的拖鞋会损伤阳气，诱发疾病。即使天气较热，也建议老人选择柔软、鞋底厚一点的拖鞋，能隔离寒气。
最后，专家提醒，老人在家要加强足部肌肉锻炼，比如多踮踮脚，抬起脚后跟再绷紧腿，每次保持5~10秒；或者扳扳脚趾，坐在床上或瑜伽垫上，两腿伸直，低头，身体向前弯，两手扳脚趾20~30次，能锻炼脚力。▲
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