儿童光脚穿塑料拖鞋存在健康隐患

虽然儿童鞋不像食品、药品关系儿童生命安全，但儿童鞋是儿童的必需消费品，穿着不当也存在不小的健康风险。

一方面，婴幼儿的好奇心强，由于特殊的手口行为(一切非食物的物品都可能被小孩放入口中啃咬)，可能经常会啃咬儿童鞋。研究显示，儿童的手口行为是儿童特别的暴露途径。如果鞋中含有铅、铬、邻苯二甲酸酯等污染物，污染物可快速从口腔吸收。美国疾病预防控制中心曾报告了一个死亡案例，主要死亡原因是因儿童吞食了一双新鞋上铅制的佩饰导致急性铅中毒。

研究显示，邻苯二甲酸酯类可溶于婴幼儿的唾液。同时，邻苯二甲酸酯类在塑料拖鞋中不稳定，可挥发到空气中而经呼吸道吸收，因而婴幼儿受鞋中污染物的影响并不只局限于皮肤暴露吸收，还可经消化道和呼吸道吸收。长时间反复暴露可使污染物在儿童体内蓄积，并可能对儿童健康产生慢性，甚至远期危害(如铅中毒、生育力下降和癌症风险等)。

另一方面，光脚穿鞋可直接暴露于塑料鞋中可迁出的污染物。由于儿童天性好动，袜子容易破损，再加上脚部出汗，因此童鞋中的铅、六价铬、邻苯二甲酸酯等可迁出物质可通过脚部皮肤的吸收，对儿童智力和生育力产生不可逆转的负面影响。

铅是已知的神经发育毒物。儿童血铅与儿童的智力IQ得分负相关。目前没有最低危害阈值，即便是血铅低于30mg/L，也会产生智力损伤。铅不仅影响儿童的智力，还会影响儿童体格发育。铅和邻苯二甲酸酯均属于环境内分泌干扰物，邻苯二甲酸酯可影响性器官发育、精子的成熟并使生育力受损，流行病学研究显示，邻苯二甲酸酯可使血清瘦素/睾酮比值下降，进而可影响生殖内分泌。美国和欧盟已禁止6种邻苯二甲酸酯用于儿童用品。

据国家质检总局、中国消费者协会、国家市场监督管理总局等部门对儿童用品用具近十年的抽查结果，儿童鞋的合格率一直较低，近两成儿童鞋存在质量问题。主要问题除了整体设计的安全问题和配饰不合格外，儿童鞋还存在化学物质超标问题。近年抽检发现的儿童鞋超标化学物质主要包括甲醛、重金属和邻苯二甲酸酯等。由于鞋中的这些物质可能对儿童健康造成危害，儿童鞋的安全问题不但牵动着家长的关注，也是近年我国政府高度关注的问题，因此我国对儿童鞋的污染限量管理也从没有标准、参照成人标准、推荐执行到2016年实现了强制执行。

基于儿童尤其是幼儿的特殊手口行为，儿童鞋有可能是儿童暴露在化学污染物风险下的一个重要途径，因而建议家长关注儿童的不良手口行为，保障儿童健康成长。