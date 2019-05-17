天气逐渐转热，人们夏季服饰已经上身。在商场里，不少人都注意到了一个有趣的服装材料“冰丝”，它出现在各种贴身衣物上，如T恤、内衣裤、被套等。穿上后，让人感觉透气、清凉，且很轻薄，非常适合夏天。这种“黑科技”是怎么回事？

其实，“冰丝”没有那么神奇，它的原料来自我们最常见的人造纤维——粘胶纤维。简单来说，粘胶纤维是由各种天然纤维，如棉、木等为原料，进行重新加工后制成的，属于人造天然纤维。它保留了棉纤维等天然纤维的优势，吸湿性符合皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、色彩绚丽、染色牢度较好等特点。经过改性后，粘胶纤维还可拥有抗紫外线的特殊功能，非常适合制作夏季服饰。

不少“冰丝”材质中还加入了不多于5%的氨纶，以增加弹性，但即便如此，和一般的棉织物相比，“冰丝”仍然显得十分娇贵。清洗的时候需注意：

1.该类面料遇水发硬，洗涤时要轻柔，以免起毛或裂口。

2.用中性洗涤剂或低碱洗涤剂，洗涤液温度不能超过35℃。

3.洗后排水时应把衣服叠起来，大把挤掉水分，切忌拧绞，以免变形。（中国纺织工程学会科学技术普及部）