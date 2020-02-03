打赢疫情防控阻击战，依法有序是实现忙而不乱的重要保证。

在这场目标明确的全民阻击战中，一举一动都要与法同行，切忌“随心所欲”。近段时间以来，多地对拒绝隔离、散播谣言、不法经营、失职渎职等行为进行了依法惩处。在这样的特殊时期，每个公民更应该遵纪守法，配合有关部门采取措施，共同维护社会的有序运行，这既是对自己负责、对他人负责，更是对国家负责。

封闭交通、隔离人群、停业停课等“非常手段”，在传染病防治法、突发事件应对法、突发公共卫生事件应急条例等一些法律法规中都有相应规定，各地各部门都需要以法为准绳，才能做到精准、科学、有力，更能提升公信力、凝聚抗疫合力。

一些“闷头乱干”的苗头，也要引起注意。禁止租户进村、强行封闭社区等行为，看似为了疫情防控，实则已涉嫌违法，更容易引发抵触情绪和反效果，最终就是在“扯后腿”。社会组织在宣传倡议、专业支持、捐款捐物等方面各有所长，但也要注意在法律框架内进行，否则就容易引发猜测和争议，在“群嘲”中消耗社会信任。

我们正和疫魔短兵相接，把依法抗疫坚持到底，少些无视法律的“特立独行”，就是在为“心往一处想、劲往一处使”提供保障，夺取这场斗争的最终胜利。