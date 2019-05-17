自称两天治好近视 工作人员却戴眼镜

“不打针、不吃药、不手术，两天帮你摘掉眼镜。”这是一家位于河北燕郊的近视矫正机构的广告语。然而讽刺的是，向北京青年报记者介绍“公司业务”的工作人员自己却佩戴着近视眼镜。

北青报记者了解到，今年4月，国家卫生健康委等6部门印发通知，要求从事儿童青少年近视矫正的机构或个人不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童和家长。针对该公司是否具备矫正近视的资质以及是否涉嫌虚假宣传等问题，北青报记者致电相关部门。三河市工商局燕郊分局值班人员表示，已对该公司进行调查。

宣传

不手术两天摘掉眼镜

根据线索，5月12日，北青报记者来到位于河北燕郊圣德教育基地一层的艾宾浩斯智能教育机构。当说明是来了解如何治疗近视时，其工作人员表示，需要去三楼的另一家店面，并解释说两个公司虽不是一家，但治疗的方法一样。

“三楼这家是专门治疗近视的，而我们（指艾宾浩斯）平时主要做智能英语、数学培训，如需治疗近视要从总部请人来，但必须凑够一定人数。您可以先去三楼体验一下。”随后，在工作人员的带领下，北表报记者上到了三楼。该公司大门正上方挂着“‘赛迪恩·脑未来’2019第28届世界脑力锦标赛中国选手特训营”，大门左侧贴着“弘志全脑潜能开发”宣传海报，右侧贴着“2天和眼镜说再见”“视力自然疗愈潜能训练课程”的海报。

在海报的右侧还挂着两个竖向金属牌匾，分别为“中华生命科学视力自然疗愈研究院”以及“弘志全脑潜能开发中心”。进门后前台大背景墙上写着“赛迪恩全脑潜能开发”。

艾宾浩斯的工作人员随后将北青报记者介绍给了该店的负责人“王校长”。面对令人眼花缭乱的招牌，王校长解释：弘志教育是公司名，赛迪恩和中华自然疗愈是弘志公司的两个品牌，“中华生命科学视力自然疗愈研究院”则是公司下属的研究院。此后，王校长向北青报记者介绍了该店治疗近视的收费标准：儿童9800元/人，连续治疗两天；成人收费19800元/人，一对一治疗30天。

承诺

近视治疗后可降低两百度

王校长介绍，经过两天的课程及后续21天的巩固训练，就可以完全矫正孩子的视力。当被问及矫正的原理时，她表示，需要通过中医技术、全脑技术及心理技术，将孩子的指令模式矫正过来。

中医技术就是量子触疗，其实就是穴位按摩；心理技术是就是心理干预，因为很多孩子看不清是因为他们不想看到；而全脑技术则是治疗的核心技术，没有全脑开发，就没办法治疗，其实治疗近视只是全脑开发的一个分支。

王校长表示经过多年研究，目前成人的近视程度也可以缓解，“多的不敢说，降低两百度还是可以承诺的。”但成人治疗相对麻烦，需要每天来该基地治疗两个小时，一共30天。每次来都会有触疗师对近视患者进行量子触疗修复眼睛，“初期效果特别明显。”

随后，她还展示了孩子训练后视力恢复打卡情况，其中显示一名儿童训练两天后，视力从0.5恢复到了1.0，经过20余天打卡巩固后，不再训练。

穿帮

声称孩子被治愈 学校查无此学生

在“中华视力自然疗愈”体验课前，一名戴着近视眼镜的工作人员前来登记孩子的视力等个人信息。课上，自称是中华视力自然疗愈创始人的罗校长称，“视力自然疗愈”训练是一种不打针、不吃药、不手术、不中药辅助治疗，不借助任何医疗器械、无创伤的回归眼部元气的视力自然疗愈方法，并强调该方法是其首创。

罗校长表示，这种方法通过全能潜能开发唤醒由于视疲劳而沉睡的视觉调节系统，改变常规的大脑成像系统，进而改变孩子用眼习惯，让大脑成像系统固定指令模式改变，让孩子在全身完全放松的状态下达到五脏六腑及气血的全面调理，并激发人体内自我修复系统，在修复眼睛的同时，达到全身的修复。

介绍完全脑开发后，罗校长又开始为听众讲解眼球的构造，近视的成因等。然而自相矛盾的是，在眼球的构造视频中还有清晰的介绍称“当前对于近视没有治愈方法。”

体验课的最后，罗校长放出一段多名近视被治愈孩子的视频。其中一名学生，则是此前王校长介绍的视力从0.5恢复到1.0的孩子。根据打卡记录显示的姓名年龄及学校信息，北青报记者向其所在小学负责人了解情况，但负责人称，学校经查并无此学生。

调查

公司关系混乱项目交杂

王校长所称和自己并非一家的艾宾浩斯智能教育，隶属北京捷足先登科技教育有限公司，主营英语培训，成立于2016年5月23日。

2018年11月27日，该公司曾因“广告主发布以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的其他情形的虚假广告”被北京市工商行政管理局昌平分局处罚。

王校长所在的公司主体是三河市弘志教育咨询有限公司，成立于2017年8月14日。公司成立不足两年，而非王校长口中的十几年前就开始研究。该公司经营范围是教育咨询，但其在智联招聘的企业名录中显示：三河市弘志教育咨询公司是一所集脑科学与脑智研究、全脑潜能开发教育、近视康复训练为一体教育科研咨询机构，赛迪恩全脑开发是国家教育体制改革素质教育的基础践行者，是“国家科技创新2030重大项目战略部署”参与单位。

在体验课报名简介中，针对近视治愈方法又有了另一套说辞。简介中称，该方法是中华自然疗愈生命科学研究有限公司，汇集众多专家耗时5年推出的训练方法。北青报记者通过“企查查”查询发现，中华自然疗愈生命科学研究有限公司，成立于2019年3月14日，是一家注册在香港的私人股份有限公司，成立仅仅两个月。

今年4月，国家卫生健康委等6部门印发通知，要求从事儿童青少年近视矫正的机构或个人不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童和家长。

近日，针对该公司是否具备矫正近视的资质以及是否涉嫌虚假宣传等问题，北青报记者致电相关部门。三河市工商局燕郊分局值班人员表示，已对该公司进行调查。

文/本报记者 闫亚宁 统筹/孙慧丽

专家说法

目前近视不可治愈 仅是控制和缓解

中国中医科学院广安门医院眼科主任医师刘雅表示，一般现在的近视，属于一种轴性近视，就是眼球变长了。眼球变长之后，焦距就出现了问题。目前所有的治疗，都不可能把眼轴变短，所以说目前近视是治愈不了的，即便是近视手术也没有把近视彻底治愈。其他的任何办法只能说控制近视发展慢一点，或者不发展已经是很好的结果了。

刘雅介绍，目前近视治疗所有的手段包括中医的针灸，梅花针或其他的治疗，只能说缓解眼睛的疲劳。

中医的针灸治疗是做了大量临床试验旳，最后的结果还是失败。针灸的时候视力能提高，停了不到一个月又恢复原样。她提出，如果想验证一个方法是否有效，可以通过测量眼球的长度，通过治疗，如果眼球长度变短了，证明其有效，如果眼球的长度没有变化，它的治疗都是骗人的。这是很简单的一个检验的标准。

“我们还是建议，出现近视的情况，特别是小孩，还是到医院散瞳验光，更专业一点。如果有了近视，建议早戴眼镜，坚持天天戴，这对防止近视度数加深有好处。”刘雅说。