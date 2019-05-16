宝宝长了“小尾巴”原来是脊髓栓系综合征

脊髓位于脊椎管中，人在生长发育过程中，脊椎管的生长速度大于脊髓，因此脊髓下端相对于椎管下端逐渐升高。脊髓拴系综合征多见于新生儿和儿童，成人少见，女性多于男性。

儿童患者的疼痛部位常难以定位或位于腰骶区，可向下肢放射。下肢进行性无力和行走困难，皮肤感觉麻木或感觉减退。膀胱和直肠功能障碍常同时出现。前者包括遗尿、尿频、尿急、尿失禁和尿潴留，后者包括便秘或大便失禁。儿童以遗尿或尿失禁最多见。

2019年5月21日（周二）上午9:30，“人民好医生”客户端将邀请解放军总医院第一医学中心神经外科主任医师尚爱加进行视频和图文直播，提高对脊髓栓系综合征的认识，做到早期诊断和及时治疗，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

尚爱加，解放军总医院第一医学中心神经外科主任医师，副教授，研究生导师，脊髓脊柱病区负责人。至今已完成了2000余例成人及儿童脊髓拴系综合征的微创和显微外科手术，数量和疗效居于国内领先水平。现任国家卫计委全国出生缺陷培训专家委员会先天神经畸形专业组组长，中国神经修复学会神经遗传发育疾病分会副主任委员，中华医学会神经外科分会脊柱脊髓学组委员。

擅长： 成人及儿童脊髓脊柱疾病的微创及显微外科治疗。

出诊时间： 周三、四下午专家门诊。

脊髓拴系综合征的临床表现较复杂。由于脊髓拴系综合征患者出现症状的时间不同、各种症状的组合不同以及合并的先天畸形不同，使得其临床表现复杂，但这些临床表现都可归结为在不同的病因和诱因的作用下，脊髓圆锥受牵拉的时间和程度不同而出现的不同神经功能障碍。常见临床症状和体征有：

1.疼痛

是最常见的症状。表现为难以描述的疼痛或不适，可放射，但常无皮肤节段分布特点。儿童疼痛部位常难以定位或位于腰骶区，可向下肢放射；成人则分布广泛，可位于肛门直肠深部、臀中部、尾部、会阴部、下肢和腰背部，可单侧或双侧。

疼痛性质多为扩散痛、放射痛和触电样痛，少有隐痛。疼痛常因久坐和躯体向前屈曲而加重，很少因咳嗽、喷嚏和扭曲而加重。直腿抬高试验阳性，可能与椎间盘突出症的疼痛相混淆。腰骶部受到打击可引起剧烈的放电样疼痛，伴短暂下肢无力。

2.运动障碍

主要是下肢进行性无力和行走困难，可累及单侧或双侧，但以后者多见。在儿童早期多无或仅有下肢运动障碍，随年龄增长而出现症状，且进行性加重，可表现为下肢长短和粗细不对称，呈外翻畸形，皮肤萎缩性溃疡等。

3.感觉障碍

主要是鞍区皮肤感觉麻木或感觉减退。

4.膀胱和直肠功能障碍

膀胱和直肠功能障碍常同时出现。前者包括遗尿、尿频、尿急、尿失禁和尿潴留，后者包括便秘或大便失禁。儿童以遗尿或尿失禁最多见。

5.皮下肿块

腰骶部皮肤异常，儿童患者90%有皮下肿块，50%有皮肤窦道、脊膜膨出、血管瘤和多毛症。1/3患儿皮下脂肪瘤偏侧生长，另一侧为脊膜膨出。个别患儿骶部可有皮赘，形成尾巴。上述皮肤改变在成人不到半数。

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