东软医疗的CMEF时间：用智能科技让影像设备“超越影像”

5月14日，第81届中国国际医疗器械博览会（下称“CMEF”）在上海正式开幕。来自医疗行业的众多临床专家、学术权威和参展企业，共同上演了一场智能科技驱动未来医疗变革的视觉盛宴。

曾自主研发中国第一台CT的东软医疗，也携一众新品重磅亮相。除了在现场首发全新的战略性产品线——MDaaS(Medical Devices & Data as a Service)，东软医疗还展出了256层宽体能谱CT、无轨悬吊双中心七轴智能血管机等10余款创新的医学影像产品和解决方案，全面展示了公司在智能化浪潮下，为医疗机构创造的“超越影像”价值。

图为东软医疗 CEO 武少杰

MDaaS：让大医院更大，小医院更强

作为本次展会的重头戏，东软医疗CEO武少杰在MDaaS新品发布会上介绍道，MDaaS中文名为“医疗设备和医疗影像数据服务”，是东软医疗基于医疗设备和数据，利用互联网、大数据、人工智能等技术，为医疗机构提升诊疗能力、实现卓越运营而构建的战略性产品线。

整个MDaaS产品线主要由影像云、医学影像智能诊断平台、临床诊疗解决方案、医院设备平台运营服务等四大部分组成。通过这样一整套网络化、数字化、智能化的综合服务体系，东软医疗期望能真正的为医疗机构赋能，让“大医院更大，小医院更强”，切实解决医院采购、运营成本居高不下、医生超负荷工作等问题，进而助力公司向“以影像设备为基础的临床诊断与治疗全面解决方案提供商”转变，成为医疗服务的价值创造者。

对于新推出的MDaaS产品线，出席发布会的行业专家给予了肯定。中国医学装备协会理事长赵自林寄望它能在智能科技时代引领医学装备变革，为解决老百姓“看病难、看病贵”发挥重要作用。中华医学会对外交流基金会主席、美国医学科学院外籍院士戴建平则希望MDaaS能为医生、患者、医院等提供更加智能、高效的影像和诊疗服务，加速智慧医疗的落地。

智能设备：让成像更清晰，剂量值更低

与本届CMEF“智能重构未来”主题相契合的是，除了发布战略性产品线MDaaS外，东软医疗还展出了一系列搭载AI等创新技术的高端医学影像产品和解决方案，为参会者打开了一扇健康科技的未来之门。

东软医疗在国内率先推出的256层宽体能谱CT NeuViz Glory 耀世，提供从扫描、成像、处理、诊断到服务的全域人工智能成像系统，并实现了适用于婴幼儿和体检的60kV超低剂量成像，而对于受心率、屏气等因素影响较大的心脏冠脉成像，NeuViz Glory 耀世CT更是做到了只需一个心跳周期即可完成，比肩国际顶级设备的水准。

东软医疗创新研发的无轨悬吊双中心七轴智能血管机NeuAngio 30C 汉武，除了搭载智能人机交互系统与AI低剂量成像平台外，还融合了双旋转中心机械结构、高热容量X 线球管、第三代数字平板探测器等技术，大大提升了影像清晰度和介入术中的医患体验。

此外，在东软医疗的展台上，还展出了双立柱DR NeuVision 470 湛卢、新一代单晶技术四维彩超NeuEcho 20 云声、1.5T磁共振成像系统NSM-S15P、医用电子直线加速器NMSR600、以智能软件为核心，集智能质控、AI辅助诊断平台于一体的NeuSight PET/CT、基于5G技术开发的军民两用车载CT Mobile CT Unit、全自动生化分析仪NT-1000等覆盖公司九大产品线的10余款创新医疗设备。

展会期间，东软医疗还举办了一场高端医学影像临床应用交流会。会上，来自同济大学附属同济医院、郑州大学第一附属医院、西安市第九医院、中国人民解放军总医院的影像专家，分享了他们的医学影像临床应用经验，以及与东软医疗合作开展的一系列科研成果。

近年来，伴随着医学影像技术与人工智能、大数据、5G通信等新一代信息技术的不断融合发展，一批以东软医疗为代表的国产医疗设备企业，正在紧抓智能化新机遇，不断追赶国际顶尖技术水平，创造出“超越影像”的医疗服务价值。

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