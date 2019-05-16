不惜一切代价也要离开现在的妻子
讲述人：姓名：叶一鸣
性别：男 年龄：38岁
离婚僵持了一年多
前天，我和妻子龙霏霏再次谈到了离婚。我的条件是：承诺在孩子上大学之前都不再婚，每个月依旧给她3000块的生活费，直到她出嫁为止，房子过户给她，孩子她愿意带着就带，不愿意带我就让老家的爸妈带。
我们的离婚已经僵持了一年多时间。龙霏霏无论如何都不同意。净身出户都不行，即使我一次次提更优厚的条件。晚上女儿问我是不是妈妈要离开这个家了。我问女儿是不是舍不得妈妈，女儿先点头然后又摇头，我问她为什么，她说她不喜欢妈妈每天去和幼儿园老师吵架，也不喜欢妈妈成天找爸爸吵架。
当初我们是自由恋爱
和龙霏霏结婚的时候我30岁，她25岁，在我们所在的农村，都是超大龄青年了。
我从18岁开始就到武汉打工，什么工作都做过，什么苦都吃过。曾经在25岁的时候订过一次亲，正准备结婚的时候对方突发癫痫，我家认为是被骗了，找媒人把彩礼要回来并退了婚。那以后我就非常排斥这种盲婚哑嫁。可是因为很忙，接触女性有限，所以一直拖到29岁还是没有找到合适的结婚人选。
就在我绝望准备回老家相亲结婚的时候，我认识了龙霏霏——在我们单位食堂打饭的女孩。她每次都给我多打一点菜，我问她为什么。她说：“老乡互相照顾。我从你口音里听出来的。”
我们熟识了。龙霏霏也是订婚不顺利，自身条件一般，父母想多要彩礼，一直说不到合适婆家。
总之我们很快就恋爱了，因为都是大龄青年，那一年过年，我们回老家领证办酒了。
做试管时
我就想反悔
结婚半年，龙霏霏没有怀孕。我觉得是食堂工作环境不好，于是要她辞职在家。这是噩梦的开始。
她很快爱上了麻将，成天在小区门口麻将室呆着，不归家不做饭。我多说几句，她就委屈得哭。长到30岁，我没有一点和女人沟通的经验，嘴巴又笨，完全说不过她。一年以后，我们去医院检查，是龙霏霏的问题，她内分泌紊乱无法怀孕，需要吃激素调理配合运动。结果她只吃药不运动，人从微胖一下就变成了胖子。
一年以后，我绝望了，说实在不行就去试管。我陪她一次次去医院。有时候我说我要上班不好请假，她说她东南西北都分不清。这样的一个老婆，这样的婚姻生活真的就是我想要的吗？我总是在想。可是试管所有检查都已经做完，取卵也取了都到了要移植这一步，反悔是不是晚了点？
试管花了不少钱，导致我手里剩下的钱只能买下一间60平方米的老破房子。好在移植顺利，一次成功，龙霏霏怀孕了。
我想，有了孩子，女人有了母性，应该会好一点吧。
爱上了一个温柔的女人
没想到关于婚姻的噩梦只有开端没有结束。因为孩子来之不易，我恳请龙霏霏不要去烟雾缭绕的麻将室了。她听了我的劝告改成在家打游戏买东西。
这时我发现龙霏霏还有一个毛病就是特别爱吵架。她不是爱和我抬杠，是爱和所有人抬杠。我们恋爱时我就觉得这个姑娘太争强好胜。她解释说自己是家里老二，上面有姐姐下面有弟弟，不争抢连饭都吃不饱。当初听她这么说，我还特同情她。现在发现，该同情的是我自己吧。
买菜，她会为人家少送了几根葱闹很久。人家补了葱她又能闹到两头蒜。打麻将不是她不爱打了，而是没人愿意和她打，自己算不清白账又总觉得人家给她算少了钱。
家里没有安宁日，医生说我血压偏高，要我心平气和一点。我长期颈椎疼，就在离公司不远的地方办了一张洗脚卡，就这样认识了洗脚房的乔欣。
她眉眼细长皮肤白，看着就让人觉得容易亲近。别人按摩总是絮絮叨叨推荐续卡什么的，她却总是安安静静的。
家庭琐事无人可以说，我开始偶尔和乔欣说。她有两个孩子留在老家，和老公长期分居，两个人关系紧张。
和齐欣在一起的时候，我觉得才是正常过日子的样子。可以一起去买菜，去超市，去散步，分享工作里的各种琐事。只是我们从不谈到未来。
名存实亡的婚姻不想要
背叛的那一刻，我不是没有想过龙霏霏。毕竟她为了生孩子吃了不少苦。可看到她一遍遍数落我，一边扯下宽宽的透明胶粘住自己破掉的新潮透视衣的时候，我就绝望了。
她正在粘的那件透视装，一件玫红像内衣的背心外面罩着像厚塑料袋一样的罩子，从款式、颜色到质量都惨不忍睹。所以穿了一次，外面的“塑料袋”就有了一个豁口。她还挺爱这件衣服，想到拿透明胶去粘的主意。看到这一刻，我心里对她最后的一点温情也消失了。
即使和乔欣没有所谓的未来，我也不会让这样的婚姻继续下去。
去年过年后，我提出了离婚。
我和龙霏霏说我带着孩子净身出户，可是她拒绝了。我们这样僵持了一年多时间，她照例每天到处吵架，怼天怼地，我不得已再次给女儿转了幼儿园（家附近的幼儿园都上遍了）。
李青说情
只有好坏没有对错
夫妻之间要讲般配，不仅仅指身份地位，更重要的是见识和能力，般配了才能和谐，不般配的，那一定是在某些方面分出了强弱。
弱者总是令人同情的，虽说可怜之人必有可恨之处，但可怜是真的可怜，强者离弃弱者，虽说有一千条一万条理由，但总是会令旁观者为弱者捏一把汗。
面对问题，有各种不同的解决方法，很难分出对错，只能看出好坏。能把各方面都考虑周全，把伤害降到最低，让每个人都有活路，那应该就算是一个好方法吧。
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