“疫情不退，我们不撤！”2月26日，首批河北支援湖北医疗队员，在抗疫一线已奋战了一个月……

按照国家相关规定可以调整轮休。然而，战斗在武汉市第七医院的康丽媛等7名医疗队员，却挥笔写下“申请最后一批离开”的请战书。

“我是党员，我先上！”疫情发生以来，河北共派出12批医疗队1098名医疗队员奔赴湖北。他们冲锋在前，同湖北人民生死与共，与病魔展开殊死搏斗……

“全力支援湖北武汉和神农架林区疫情防控工作。需要什么，我们就不惜代价提供，用心用情用力圆满完成疫情防控任务。”河北省委书记王东峰在河北支援湖北医疗队出征仪式上说。

第一批河北支援湖北医疗队队长、临时党总支副书记袁雅冬表示：“选择了医学也就选择了奉献。危急关头，闻令而动，逆风而行，要把笑容留给患者……”

出征前，河北医科大学第四医院年轻护士王嵩，给妈妈打去电话。妈妈说：“去吧，孩子！相信国家，相信医院，妈妈等你平安回来。”

全力生产，驰援武汉！2月20日傍晚，一辆载有60万粒盐酸阿比多尔胶囊的专用货车，星夜疾驰，抵达武汉。目前，石家庄四药有限公司开足马力，加班加点，日产胶囊100万粒，产量较平日增长一倍。

连日来，石家庄市际华3502职业装有限公司的防护服生产线，昼夜运转；出厂即火速送抵武汉火神山医院等多家定点医院。目前，该公司日生产一次性医用防护服超过3万套。

为帮助防疫物资生产企业克服原材料紧缺、工人返岗困难等不利条件，河北省委、省政府积极组织相关部门紧盯生产环节，保障企业复工复产。河北省有关部门“急事急办，特事特办”，依法加快转产防护用品的企业生产资质办理，开辟绿色通道保障物流。

截至2月28日，河北已累计向武汉等疫情严重地区调拨防护服58.87万套、医用口罩118.3万只、隔离面罩58.32万只。河北对口支援神农架林区呼吸机等医疗设备13台，N95口罩、防护服等3万余套（只）。

捐赠得到各机构响应：石家庄君乐宝乳业集团捐赠价值7500万元奶粉、牛奶；唐山乐亭县退役军人刘瑞组织团队捐赠武汉500吨蔬菜；刚刚脱贫的阳原县曲长城村村民们向神农架林区送去价值6万元的甲强龙注射剂、优质菊花茶……

疫情无情人有情，燕赵荆楚心相牵。疫情发生以来，河北省社会各界踊跃捐款捐物，助力打赢抗击新冠肺炎疫情攻坚战。截至2月29日，河北接受社会捐赠款物总价值9.2亿元；其中接受捐款7.3亿元、物资价值1.9亿元。与此同时，河北还向对口支援的湖北神农架林区捐赠了大批物资和款项：河北慈善联合基金会协调捐赠7000个口罩、6台呼吸仪、6台TNI呼吸治疗仪；承德市捐赠价值215万元的生活物资；华北制药捐赠10000瓶消毒液。

2月27日，在河北第五批医疗队的精心治疗下，武汉江岸方舱医院又一批住院患者治愈出院。康复患者婷婷离开前，专门写了一封感谢信，向精心照顾她的保定市徐水区妇幼保健院副护士长赵培表示感谢，相约“樱花烂漫时，一起合个影”。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 06 版）