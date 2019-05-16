靠狂吃发泄情绪胖得快 该拿什么拯救“压力肥”

距离高考不足一个月，不少学子陷入紧张高压的氛围。有的年轻人甚至因压力大开始暴饮暴食。

数据显示，年轻一代中发生压力肥胖者居多，其中男性通常在30岁以后，女性在25岁前后。

当人所承受的压力太大时，身体更易发胖。这种压力往往来自于工作，当然也不只工作，不论生活还是学业上的重压都会让人心情烦躁、精神紧张。

压力大时暴饮暴食屡见不鲜。但是，近日的一项动物实验表明，压力大的同时摄入高热量食物更易发胖，可谓是“双重打击、雪上加霜”。

压力大高热餐 协同导致“增速胖”

澳大利亚研究人员在小鼠身上做了实验，发现同样在进食高热量食物的条件下，那些承受较大压力的小鼠要比无忧无虑的小鼠更加快速发胖。

大脑中处理焦虑等情绪的脑区主要为杏仁核，控制进食的脑区主要为下丘脑。当压力大或者情绪不好时，杏仁核便会产生神经肽-Y分子，这种分子能够刺激进食，从而导致增重。

产生这种关键性分子的神经细胞上有胰岛素受体，其功能会受到血液中胰岛素水平的影响。研究发现，当小鼠处于高压力状态时，一旦进食高热量食物后体内的胰岛素水平急剧升高，大约是无压力正常进食小鼠的10倍。当杏仁核中胰岛素水平长期偏高则会让神经细胞对胰岛素的敏感度降低，反过来促进神经肽-Y分子的合成，从而增加食欲。

“较大压力和高热量食物的协同作用导致了小鼠的‘增速胖’。” 北京华信医院（清华大学第一附属医院）营养科主治医师徐琳琳在接受科技日报记者采访时表示。

“如果这一结论在人体中获得证实，将意味着通过‘狂吃’发泄情绪这一举动会让我们面临快速增肥的高风险。”航空总医院临床营养科主治医师张田说。

众所周知，肥胖与人体的能量摄入和消耗失衡有关。徐琳琳指出，压力大、情绪不良时，食欲增加固然是“压力肥”的原因之一，但是人们也往往不再坚持规律的运动方式或者运动量有所降低，这是人们经常会忽略的问题。摄入多、消耗少，自然会能量过剩，不发胖也没天理。

科学吃合理动 组合拳打退“压力肥”

如何避免“压力肥”？“应避免摄入高糖、高脂肪的垃圾食品，如油炸类、腌制类食物、汽水可乐类含糖饮料、话梅蜜饯果脯类食品、冰淇淋等冷冻甜品类食品、烧烤类食品等。”徐琳琳说。

不摄入垃圾食品始终治标不治本，降低压力、缓解情绪，保持愉悦心情才是“去根”之法。徐琳琳指出，毫无压力、快乐无忧的感觉也由神经递质调控。例如，血清素（5-羟色胺）便能够让人情绪舒缓、感觉良好，提升幸福感。而色氨酸、镁、锌、钙等营养物质可参与合成血清素，这就给我们有针对性的摄入缓解压力的食物提供了指导。

通常来讲，蛋白质含量较高的食物中都含有不少色氨酸，如大豆、鸡蛋和鸡肉、金枪鱼等；坚果、粗粮、燕麦片等食物富含人体可吸收的镁元素，燕麦片还含有少量色氨酸；红色肉类、贝类富含锌元素，其中，牛肉的脂肪含量低，是“红肉”的首推之选；牛奶则是补钙的首选，牛奶中还含有B族维生素和大量优质蛋白质，均对减轻压力有益。《中国居民膳食指南（2016）》推荐成人每天摄入液态奶300ml左右。

徐琳琳指出，中国营养学会推荐成人每天至少进行相当于快步走6000步以上的身体活动，每周最好进行150分钟中等强度的运动，如骑车、跑步、游泳等。运动状态也能调节身体激素的水平，促进大脑产生血清素，这也是很多人运动过后心情舒畅的原因之一。

“良好的情绪有助于增强对压力来源事务的掌控能力，保持乐观心态才能分清主次，顺利找到解决事情的关键点。必要时可向他人倾诉排解，并寻求帮助。”张田指出，平时也应保证充足睡眠，遵循生物钟的自然规律，拥有充沛的精力才能更好的应对生活和工作中的种种挑战。