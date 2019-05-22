慢性压力会诱发癌症 科学家称只需服用这种药

【环球网综合报道】提及癌症，人们首先会想到生存时间的短暂和生活质量的低下，因此很多患者会经历长期的压力和抑郁。近日，在发表于医学杂志《临床调查》上的一项研究中，科学家们证实，慢性压力会诱发肾上腺素的分泌，从而引发一系列导致癌细胞生长和扩散的生化反应。

为此，研究人员首先将小鼠放在狭小的笼子里以诱导慢性应激。在经受了一周的压力后，所有的小鼠被接种了癌细胞。随后，科学家将小鼠分为两组，第一组小鼠被移到大笼子里，第二组则继续在小笼子里待30天。结果表明，第二组小鼠表现出了与焦虑、抑郁相一致的行为变化。与第一组小鼠相比，它们的肿瘤更大、生长更快，癌症干细胞也更多。

随后，科学家们开始对背后潜在的生化机制进行研究。先前的实验表明，处于持续压力下的小鼠体内肾上腺素水平显著升高，但如果肾上腺素受体ADRB2失活，小鼠的肿瘤就会明显变小。 这是因为，当肾上腺素与 ADRB2结合时，乳酸脱氢酶也会同时被释放出来。通常情况下, 这种酶产生的乳酸可以给肌肉提供能量，但是乳酸也正好是癌细胞的能量来源。因此，长期处于压力下的人们体内会分泌过多的乳酸脱氢酶，致癌基因被激活，癌细胞就会增殖。

当然大家也无需过分紧张，因为科学家们也找到了相应的解决办法。当研究人员将维生素C注射到承受着压力的小鼠体内后，他们发现肿瘤也随之缩小。科学家们表示，针对因长期经受压力而引发的癌症，维生素C有望成为创新且有效的药物。(实习编译：胡粤杨 审稿：赵怡蓁)