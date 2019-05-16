生活中，很多人不在意梳头这件小事。其实，正确梳头对健康和美发都很有帮助。

不要一梳到底。有些女性头发比较长，通常都是从上到下一梳到底。这种方式很容易导致头发被拉扯断或者掉发。正确做法是先用手握住一截头发，然后从头发的中间部位慢慢梳向发尾，梳顺以后再从发根开始梳，依此慢慢进行。

常清理梳子。长期使用的梳子会积累头发、灰尘、油脂、污垢以及造型产品，尤其是鬃毛梳、气垫按摩梳和卷梳。使用时，这些污垢又会转移到干净的头发上。清理时，塑料梳子可以用水泡一下，再用牙刷、肥皂刷洗。木质、牛角等做成的梳子不宜水洗，可以用线进行清理：先剪下一段线，一端缠在一只手的食指上，另一端用另一只手拉住，在梳齿中上下移动，弄干净一处再换下一处，慢慢就能把梳子清理干净了。多排齿的梳子最难清理，可先找一只用旧的弹力丝袜，剪下和梳子底部大小差不多的一块，盖在梳子上，之后用力拉到梳子齿的底部。需要清理梳子时，把这块弹力丝袜扯下来就行了。

短发也要梳。有人认为只有长头发的人才需要梳头，而头发比较短的人就不用梳头，尤其是许多男性基本上不会刻意梳头。其实，短发也要常梳，以促进头部血液循环。

梳梳头皮。头部汇聚了人体十二经脉和奇经八脉，有近50个穴位，因此梳头皮能起到按摩作用，可使头部经络气血通畅，加强头皮经络系统与全身各脏器间的沟通。梳头皮还能去除浮皮、皮脂上的汗腺分泌物、微生物，对于保持头部清洁以及促进皮脂分泌有很好的作用。

头发干了再梳。洗头时，发丝膨胀，变大变软，平时附着在毛鳞片上起润滑保护作用的油脂也都被洗去了。这个时候梳头，发丝间摩擦增大，毛鳞片就容易张开、翘起，继而受损。因此，一定要在彻底晾干后再梳头。

少用塑料梳子。塑料梳子摩擦力大、易起静电，刺激头皮，不适合长期梳头。木质梳子也要慎选，劣质的摩擦力很大。角质梳子是最理想的选择，比如牛角梳、羊角梳，对人体刺激很小，角质本身也比较光滑，不会让发质变差。

别只用一把梳子。宽齿梳子可以打开头发，平梳可以梳理发型，牛角梳可以按摩头皮。不同的梳子可以发挥不同的作用，使用起来更得心应手。

不要不分前后随手梳。梳头应当从前额梳起，不论梳中间还是两侧，都应当经过前发际线，一直梳到颈后的发根处，这样才能有效疏通经络。