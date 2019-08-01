梳子不清洁，头发会更油

中华科普学会常委 董晓秋

当你的头发变成“大油田”，可能是吃太多油腻食物、经常熬夜或者洗发不够勤导致的。但鲜少有人想到，这会是梳子惹的祸。一把每天都要用的梳子，吸附了很多头发上的灰尘、头皮屑、油垢、美发产品等污垢，转移到头发上会让其变得更油。由于梳子齿多且密，非常容易藏污纳垢，滋生细菌，且往往被忽视。因此，每隔一周就应该给梳子做一次简单的清洁。

塑料梳子：准备一盆温水，用小刀刮一些肥皂屑，搅拌均匀。把梳子放进水里面浸泡20分钟左右，再用软毛牙刷刷洗齿缝，清洗干净后擦干即可。

牛角梳：清洁时可以用牙刷蘸牙膏刷掉上面的污垢，然后用水冲净，用干布把水吸干。牙膏含有表面活性剂，可以溶解油脂。

气垫梳或排骨梳：将其泡在温水中5分钟左右，用一条较粗糙的毛巾蘸上沐浴露，打湿后擦拭梳子，充分将黏附的头皮油脂清洗干净，最后用清水冲一遍就可以了。

圆筒梳：这种梳子爱缠头发，清洗前先把上面残留的头发和脏东西扯出来，手指伸不进去的地方可用牙签挑。在手上涂抹上肥皂沫，然后用手搓洗梳子，再用清水清洗干净，最后放在太阳下晒干即可。

需要提醒的是，木头、牛角等做成的梳子不宜水洗，忌在水中长时间浸泡，清洗后要立即用干毛巾擦拭干净，放在阴凉处凉干。若牛角梳变形，用电吹风加热后，放上重物压平即可。▲