小伙感冒后“牛饮”运动饮料 喝成糖尿病酮症酸中毒
常言道“感冒要多喝水”，可家住浙江宁波的23岁小伙小齐(化名)感冒后却因“多喝水”喝出糖尿病酮症酸中毒，被送入医院重症医学科(ICU)抢救。原来，小齐所谓的“多喝水”，竟是把运动饮料当成水来喝了，险些在“鬼门关”里走了一遭。
小齐是一名“足球达人”，工作之余喜欢邀上球友去踢球，运动饮料便成了其随身携带的“宠儿”。两周前，小齐突然感觉有些发烧，想到感冒了要多喝水，便大量饮用了平常备在冰箱里的运动饮料。
“我心想运动饮料是健康的，而且还能提供能量，有助于体力的恢复。”但小齐怎么也没想到，一个多星期过去了，他的感冒症状不仅未见好转，反而出现了乏力、口渴、多尿等症状。
一周前，小齐起床时发现没力气下床，而且视线模糊还伴有呕吐症状，家人发现情况不妙，立即拨打“120”将其送到了宁波鄞州人民医院急诊科就诊。入院时，小齐已神志不清，呼吸急促，医生为他急查了血糖，发现竟高达60mmol/L(正常人为3.9—5.6mmol/L)，还伴有高钾和白细胞高等症状。
医生确诊小齐患上了糖尿病酮症酸中毒、高钾血症，当即将其转入该院ICU抢救。所幸的是，经过医护人员一个多星期的全力救治，小齐病情好转，现已转至普通病房继续治疗。
据小齐的主治医生姚丽娜分析，小齐患病的主要原因是在感冒期间喝了大量运动饮料，导致血糖骤然升高。“感冒时多喝白开水是对的，但不能用饮料代替。因为饮料中含糖量较高，大量摄入会造成体内电解质失衡，严重者甚至还会造成渗透性腹泻。”姚丽娜说。
“如今，由不良饮食习惯导致的糖尿病患者越来越多，而且呈年轻化趋势。”姚丽娜提醒道，要远离糖尿病，应尽量均衡饮食，少吃甜食和煎炸食品，多吃新鲜蔬菜和水果，少喝含糖饮料，每天50克糖是普通人摄入的上限。(记者 李佳赟 通讯员 郑瑜 郭丽芬)
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