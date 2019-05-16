很多人的手指上或者手指缝里都长过透明的“小水泡”，有的时候特别痒，让人十分难受。这其实就是一种十分常见的皮肤病——汗疱疹。

汗疱疹主要长在手指的一些侧缘、指尖或者手掌。这些有汗腺分布的位置或能出汗的位置，会出现一些水泡、脱屑还有瘙痒的湿疹和皮炎的表现。临床症状除了出疹子外，还有水泡性皮疹和瘙痒，很多病人因为瘙痒而导致昼夜难寐。

有人听了汗疱疹，就认为它是不是和汗腺有关系，是不是一出汗出水泡就叫汗疱疹。现代医学确实认为汗疱疹是一种和出汗有关的湿疹，但这并不是主要因素。汗疱疹是一个慢性反复发作的状态，出汗只是会加重汗疱疹的症状。也就是说，汗的排泄不畅，可能会加重病情。它其实是一种过敏反应，而过敏的原因有几个方面：1.和接触的东西有关，日常特别是经常做家务，从事特殊行业比如洗发行业或建筑等手部工作比较多的人群。因接触的刺激物较多，从而引起过敏；2. 和感染有关，如合并一些真菌或其他微生物细菌感染；3.和情绪有关，如抑郁或焦虑者；4.有一定的季节性，汗疱疹多发的季节就是比较容易出汗、比较闷热的季节，如夏季。

有些人会认为，汗疱疹是因为不干净、接触了什么东西，所以拼命想把它清洗掉。事实上，勤洗手并不能根本上解决主要问题，过分清洁反而会加重病情。如洗洁剂、肥皂、沐浴露等都尽量减少接触，如果要用，建议戴手套保护好手部。此外，挑破水泡也会增加感染风险，要杜绝这类做法。▲