孩子注意力不集中 与家庭支持感知度相关

案例

微信公众号提问：最近总是接到老师的电话，反映孩子上课不认真听讲，不是小动作多，就是扰乱课堂纪律。孩子上中学了，跟他讲道理，他都是爱听不听。上课听讲是孩子获取知识的最重要的渠道，我要怎么办才好呢？

专家观点

北京市海淀实验中学高级教师、海淀区骨干教师褚永娟：注意力是学习的关键，上课听讲的问题，大多与学生的注意力不足相关。相关研究表明，11岁到12岁儿童的注意力稳定时间应当在30分钟左右。

我们研究后发现，学生听课问题的成因基本有以下几种：第一是对学习目的、意义认识不足。缺乏学习的责任感和主动性，学习目的不明确，严重影响学生有意注意的发展。第二是不能自律，抗干扰能力差。特别容易受周围环境的影响，常左顾右盼、爱管“闲事”，表面上看似在学习，实际学习效果很差。第三是学习上怕困难，没有一定的毅力。在学习中遇到困难时，往往不肯动脑思考，遇难而退。第四是注意的稳定性、持久性差，注意的范围窄。

我们一定要摈弃“学校的事，老师全权负责，孩子听课的问题，家长爱莫能助的观念”。家长必须要相信，学生的注意力与家庭支持感知度密切相关。家庭支持感知度包括：学生能够明显感受到的家长的态度支持、亲子亲密度、学生的独立感受、家长习惯对学生的影响、学生对家长语言的态度反应等。

积极、有效的家校合作，对于提升孩子的注意力可以发挥巨大的作用。首先，家长要耐心和老师交流、沟通，请老师来帮忙。如课堂上发现孩子走神能及时提醒，或暂时调整孩子的座位，让孩子坐在老师比较容易注意到的位置等等。这期间要积极与老师联系，准确把握孩子的情况是否有所改善。

其次，引领、指导孩子制定目标。共同制定每日学习计划表、每周学习计划表或者单科学习计划表。帮助孩子强化目标意识。再者，有效的学习环节包括预习、听课和复习。

最后，想办法培养孩子对学习的兴趣。家长要积极寻找适合孩子的活动，让其既能体验到成功的快乐，同时又能感受到一定的挑战。

面对孩子的问题，不论采取哪种措施，坚持才是王道。考验的绝不仅仅是孩子，更是家校的配合和家长的坚持！

文/本报记者 林艳