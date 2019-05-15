牛油果核不要扔！美国研究发现或有消炎功效
【环球网综合报道】牛油果因其极高的营养价值在中国越来越受欢迎，甚至一度成为“网红水果”。然而你可能不知道，牛油果核还有一定治疗作用。据法国健康杂志《TOPSANTE》报道，美国宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现，牛油果核提取物可能具有消炎功效。
科学家表示，牛油果核含有丰富的多酚化合物，抗氧化的同时还能对抗细胞炎症。早在很久以前，阿兹特克人(墨西哥的印第安人)和玛雅人就已经学会熬煮牛油果核来治疗疾病，包括真菌感染、寄生虫感染、肠胃炎、糖尿病等。
在这项实验中，研究人员在培养皿中培养巨噬细胞，并且通过促炎症分子将其激活。随后，他们在第一组巨噬细胞模型内加入了牛油果核提取物，第二组则不予添加。研究人员发现，用牛油果核提取物刺激的巨噬细胞产生的炎症物质相对更少。这一结果表明，牛油果仁可能具有抑制炎症的功效。
然而科学家建议，食用牛油果仁应当保持谨慎，因为先前有研究表明，大量食用这种果仁或对身体有害。关于牛油果核的实际功效仍有待进一步研究。(实习编译：胡粤杨 审稿：王战涛)
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