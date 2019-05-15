高龄生育可能会影响妻儿健康
现代社会人们的生活压力越来越大，越来越多的男性为了事业或为将来给孩子更好更优渥的条件而选择推迟当父亲的年龄，但很少人了解这样做可能产生的危害。最近，美国罗格斯大学研究人员在《欧洲更年期杂志》上发表论文称，男性过度推迟生育年龄并不可取，这样做可能会影响他们的伴侣和孩子的健康。
在该项研究中，研究人员对过去40年来美国关于父母年龄对怀孕、生育和儿童健康影响的研究进行了分析。他们发现，一旦男性年过45岁，其生育能力不仅可能会降低，更会使他们的伴侣面临妊娠期糖尿病、先兆子痫和早产等妊娠并发症增加的风险。同时，他们的孩子更易出现早/晚产、体重低、阿普佳评分（一种对新生儿出生时器官系统的生理指标和生命素质的评分）低的情况，其癫痫发病率以及如先天性心脏病、腭裂等先天性缺陷的风险也较高；而且，随着年龄增长，这些孩子患儿童癌症、精神疾病和认知障碍以及自闭症的可能性也会增加。
目前医学界并没有明确什么年龄开始算是高龄父亲，但一般认为应是35岁到45岁之间。论文作者之一、罗格斯大学罗伯特·伍德·约翰逊医学院妇女健康研究所所长格洛丽亚·巴赫曼指出，人们普遍意识到35岁以后女性的生理变化会影响受孕、怀孕和孩子的健康，但对于男性高龄产子的问题认识不足。她建议，一个人若不想太早当父亲，那么他应该就此问题咨询医生，并最好在35岁，至少45岁之前将自己的健康精子储存起来，以尽可能减少未来伴侣和孩子的健康风险。（记者刘海英）
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