美研究：吸烟、饮酒等可能导致骨质疏松
除年龄、性别等因素外，骨质疏松还与吸烟、饮酒、药物等因素有关。美国一项新研究发现，这些因素容易导致线粒体受损，从而引发骨质疏松。
线粒体被称作细胞的“能量中枢”。这项新近发表在《美国实验生物学协会联合会杂志》上的研究指出，吸烟等因素可影响线粒体功能，导致破骨细胞增殖，引发骨质疏松。
在动物骨骼的新陈代谢中，破骨细胞会分解骨骼组织，而成骨细胞会形成新的骨骼组织。如果破骨细胞过度活跃，就可能导致骨质疏松等疾病。
美国宾夕法尼亚大学研究人员发现，线粒体功能障碍会导致一系列症状，其中包括影响一种被称为巨噬细胞的免疫细胞。这种细胞不仅能“吞噬”病毒等“入侵者”，还会在一些情况下转化为破骨细胞。
研究人员在小鼠实验中发现，当小鼠线粒体功能存在缺陷时，巨噬细胞会释放一种与炎症反应相关的信号分子，很容易变成破骨细胞，而线粒体功能障碍会大大加快这一过程。
研究人员说，未来他们将研究如何通过保护线粒体功能来预防骨质疏松。（记者葛晨）
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