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医保政策小问答：大病保险是怎么回事？

2020年06月07日08:16 来源：人民网-人民健康网

人民网北京6月7日电 （记者崔元苑）大病、昂贵的治疗费用、医保报销金额超出当地封顶线，患了重病，面对昂贵的医疗费用，我们还能向谁求助呢？近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们来了解一下大病保险是怎么回事。

大病保险即城乡居民大病保险，主要针对大病患者的高额医疗费用，在基本医保支付的基础上，给予进一步的支付，也就是二次报销。解决广大人民群众因病致贫、因病返贫，避免重大疾病而陷入经济困难的国家惠民政策。

城乡居民医保的参保人如果医疗费用过高，已经超出大病保险的报销起付线，可根据实际医疗负担情况，纳入大病保险范围，通过大病保险进一步报销。

目前实践来看，大病保险政策范围内的费用支付比例达50%以上，且保障水平在不断提升，2019年政府工作报告提出要求，政策范围内报销比例由50%提高至60%。

加大对贫困人口的支付倾斜力度。贫困人口的起付线降低50%，报销比例提高5个百分点，并取消封顶线。

贫困人口或低保对象还可以申请相应的医疗救助，具体内容可以咨询当地医保部门。

(责编：崔元苑、许心怡)


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