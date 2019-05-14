宝宝是最好的“开奶师”

5月20日是全国母乳喂养宣传日。世界卫生组织与联合国儿童基金会联合倡议：婴儿出生后的最初6个月应纯母乳喂养，并坚持母乳喂养24个月以上，是人类哺育的最佳方式。长沙市妇幼保健院国家级母乳喂养咨询师黄芳表示，母乳喂养对婴儿健康成长很重要，在宣传推广母乳喂养的同时，要让妈妈们学会科学的喂养方法。

母乳喂养对母婴好处多多

齐女士年轻爱美，宝宝出生后，她一直担心哺乳对自己的身材有影响。虽然在产科医生的建议下，她尝试母乳喂养，却发现自己奶水不足，宝宝吃不饱。近日，齐女士来到长沙市妇幼保健院母乳喂养咨询门诊，询问是不是可以给宝宝加配方奶。

“母乳是婴幼儿最安全、最科学的天然食品。”黄芳表示，研究表明，母乳喂养有诸多好处，如乳汁中含有90%的水分，和丰富的乳清蛋白、乳糖、矿物质、微量元素、维生素、免疫活性因子等，有利于促进宝宝的生长发育；母乳清洁、卫生、新鲜、无菌，经济、方便、温度适宜，是初生婴儿理想的食物；母乳尤其是初乳含有丰富的抗感染物质，能保护婴儿少患病，提高婴儿对消化道、呼吸道和某些传染病的抵抗力；哺乳还能增强母婴之间的感情。从长远来看，母乳喂养能减少孩子成年后肥胖、高血压、冠心病、糖尿病的风险。

对于母亲来说，哺乳可以促进子宫收缩，减少产后出血，有利于子宫恢复；可抑制排卵，降低日后患卵巢癌、乳腺癌和子宫癌的风险；降低绝经期骨质疏松的发生风险；哺乳可让产妇每天多消耗约500卡热量，恰恰有利身材的恢复。

“让婴儿及早吸吮乳房，是确保纯母乳喂养成功的关键。”黄芳建议，要坚持宝宝6月龄内纯母乳喂养，不添加其他任何食品，甚至是水。前3个月可以按需喂养，3个月后可以逐渐定时喂养，间隔2.5至3小时喂养一次。

母乳分泌主要靠频繁有效吸吮

刘女士平产后3天奶水少，家人给她请了催乳师上门服务，但催乳师按摩过后，乳汁没有明显增加，反而感到特别疼。于是，刘女士抱着宝宝来长沙市妇幼保健院母乳喂养咨询门诊。黄芳发现刘女士给宝宝喂奶次数少，哺乳姿势也不正确，于是手把手指导，帮刘女士调整喂奶姿势，让宝宝正确衔乳，宝宝终于在妈妈怀里满足地吮吸起来。

“虽然很多妈妈知道母乳喂养的好处，却苦于没有奶水。”黄芳表示，要想做好母乳喂养，母亲最好在怀孕期间提前学习母乳喂养的知识。分娩后，应在医护人员协助下，尽快将宝宝放到妈妈胸前，做母婴皮肤接触，让宝宝吸吮妈妈的乳头，以刺激乳汁的分泌。顺产妈妈因饮食不受限制，产后泌乳会好一些。剖宫产的妈妈，受手术影响，术后饮食在短时间内有一定的限制，更要让宝宝早吸吮乳房，有利于妈妈伤口恢复及乳汁分泌。

刚出生的宝宝胃容量只有玻璃弹球那么大，每次只能吃5～10毫升奶。如果妈妈觉得宝宝没吃饱，需加一些奶粉，应用勺子或杯子去喂奶粉，而不要用奶瓶喂。因为奶瓶吃起来比母乳轻松，而且奶粉味道更香甜，孩子一旦习惯了用奶瓶喝奶的省力、省时，就不愿再吸吮妈妈的乳房，从而导致母乳喂养困难甚至失败。

母乳的分泌主要靠充分有效的吸吮，每天勤吸吮8～10次，尽早开奶，按需哺乳。除了妈妈以外，爸爸和其他家庭成员更应该坚信宝宝是最好的“开奶师”，相信孩子天然的需求和自身力量，保持频繁有效地吸吮才能促进乳汁的分泌。如果遇到困难，可以拨打长沙市妇幼保健院母婴热线0731-84136959求助。

正确姿势哺乳避免乳头皲裂

田女士生大儿子时没有母乳喂养的意识，孩子从出生就是喝的配方奶，现在12岁了，体质一直不太好。第二次做妈妈的田女士希望小儿子要喝上母乳，谁知刚出了月子，田女士感觉奶水不够，而且一喂奶乳头就疼。她带着宝宝来到长沙市妇幼保健院母乳喂养咨询门诊。黄芳检查发现，田女士的乳头有一点皲裂，但情况不严重，对喂奶影响不大。

黄芳介绍，乳头皲裂是产妇经常遇到的现象，主要原因是婴儿含乳头的姿势不当，如婴儿吃奶时身体扭曲、离乳房太远、嘴巴没张开等。

预防乳头皲裂应该早开奶，做到正确的哺乳姿势，保护乳头皮肤。早开奶可以预防乳汁在乳房里淤积，让乳房变得柔软，婴儿容易正确含接，可以减少损伤乳头皮肤的机会。哺乳前不可使用肥皂、乙醇等擦洗乳头。哺乳后，挤出一些乳汁涂在乳头、乳晕上，这样可以防止因乳头干燥导致的皲裂。

如果已经发生乳头皲裂不严重时，不能停止喂奶，这样只会加重奶胀，并影响宝宝以后的吸吮。建议将乳汁或乳头修护霜（如羊脂膏）涂在患处。喂奶时先喂健侧乳房，再喂患侧乳房。

能亲喂就尽量不用吸奶器

如今产后的妈妈几乎人手一个吸奶器，一些妈妈在互相交流取经的过程中得出这样的结论——难怪我的乳汁量少，原来是吸奶器没买对。于是，手里有两三个吸奶器的妈妈不在少数。

在长沙市妇幼保健院母乳喂养门诊，常常遇到妈妈因吸奶器使用不当而引发一系列乳房问题，如乳导管堵塞、乳房（头）水肿、乳汁过多等。因为乳导管堵塞前来就诊的妈妈中有超过70%的妈妈频繁使用吸奶器而忽略亲喂，以亲喂为主的妈妈们即使发生了乳导管堵塞等问题，也容易采取改善宝宝吸吮方法、增加吸吮频次来缓解乳房肿胀问题。

“吸奶器只是在妈妈、宝宝和谐哺乳的前提下，帮助妈妈乳汁移出的一个工具，它不是哺乳的必需品。妈妈要记住一个总的原则是，能亲喂就尽量不用吸奶器。”黄芳提醒，如果遇上宝宝早产、妈妈上班后和宝宝分离，必须用到吸奶器，妈妈应该注意以下几点：选择口径与乳头大小合适的吸奶器，并按照说明书正确使用吸奶器；手挤奶与吸奶器交替使用；乳房出现不适时，先让宝宝频繁有效吸吮或局部冷敷。如果妈妈乳头凹陷、乳头平坦，也可以暂时使用吸奶器，通过一段时间的调整，宝宝能够有效含乳，乳汁能够满足宝宝的需求，就应该停止使用吸奶器，尽可能多地让宝宝有效吸吮。（彭放 张蓓 沈梓杨）