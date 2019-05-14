甲状腺手术，一定要全切吗？

本期节目：甲状腺结节“不纠结”

本文整理自2019年4月16日中国医学科学院肿瘤医院肿瘤头颈外科主任徐震纲教授在人民好医生平台《甲状腺结节“不纠结”》的直播内容。

对待甲状腺癌，谨防过度治疗

对于甲状腺癌特别是微小癌，国际上都提到过度诊断过度治疗的问题，我们讲癌症要早诊早治，这是防癌治癌最基本的原则。但是，甲状腺癌特别是对分化性甲状腺癌来说相对特殊一点，临床不提倡早期筛查，因为现在超声技术发展的很好了，两毫米的甲状腺结节都能看出来，但是这些技术的易用简便性和这些技术的滥用的驱动导致了部分过度诊断与过度治疗现象的发生。

甲状腺切除术费用昂贵，而且可能会出现严重的并发症，主要体现为喉返神经损伤与甲状旁腺功能减退。接受全甲状腺切除术的患者，必须在余生中采取甲状腺素替代疗法，这一治疗本身就具有健康风险，长期服用左旋甲状腺素片，可能出现心血管疾病（心房颤动和心律失常）、骨质疏松等问题。

单纯用药可以维持甲状腺所有的功能吗？

甲状腺在儿童时期特别是生长发育时期起着重要的作用，对于人体代谢、人体生长至关重要。成年以后，甲状腺的主要功能是分泌甲状腺素，甲状腺切了就意味着甲状腺素没有了，就需要外源补充。

但是随着时间的推移，国内和国际都发现，长期服用左旋甲状腺素以后对人体是有影响的，所以现在医生对患者，在服用甲状腺素的剂量、强度上，也做双风险的评估，就是说达到抑制或者减少它复发的可能剂量，但是又不要过高，因为剂量维持的时间够长以后，比如绝经期的妇女可以引起骨质疏松症，还有一些病人对于这个药物有反应，比如有的有过敏反应，那不得不寻找别的药替代。

那么，甲状腺手术一定要全切吗？

很多外科医生主张甲状腺癌手术一律做全甲状腺切除，利于术后复发风险评估及碘131治疗。但是徐教授并不赞成这种做法，他认为，如果是很局限的甲状腺癌，做手术没有必要把整个甲状腺都切掉，特别是很多非常早期的微小癌，单发的结节，手术切除一半甲状腺，这样甲状腺功能还在，对病人影响并不大，而且低危病人不需要后续碘131治疗。但如果甲状腺全部切了，患者就需要终身服药。而对于较晚期病变，有明显包膜外侵、有侧颈部淋巴结转移、有远处转移、幼年有射线接触史以及直系亲属有甲状腺癌治疗家族史的病人仍需做全甲状腺切除。另外，全甲状腺切除相应带来的手术并发症高于非全甲状腺切除术，因此需要根据病人的具体病情决定，如果病情确实需要全切，那就应该全切；而有些患者不需要，还是应该给患者保留一些功能，提高他的生活质量。

患了甲状腺结节或者甲状腺癌的患者还能食用碘盐吗？

能不能吃含碘的食物是甲状腺癌患者最为顾虑的问题之一，其实，正常碘盐中碘的含量并不是很高，所以不用特别关注。徐教授提示大家，碘含量过高和过低都不好，对于含碘量比较高的食物可以吃，比如紫菜、海带等，但要适可而止。如果想知道自己体内碘的高低，科学的方法是进行尿碘监测。

另外，徐教授特别强调，日常一定要注意身体肥胖的问题。有研究发现，肥胖跟甲状腺癌存在一定关系，临床发现，肥胖和很多类型的癌症都有关系，如跟结直肠癌、乳腺癌都有明确的关系。因为肥胖患者常常合并其他疾病，如糖尿病等，因此在饮食控制上还是要适当注意，减少肥胖的发生。除了饮食节制之外，还应该加强锻炼，消耗掉多余的热量，控制体重。

【专家简介】

徐震纲，主任医师，中国医学科学院肿瘤医院头颈外科主任、大外科主任及教研室主任、医院伦理委员会主任、协和医学院临床外科学系副主任；中国医师协会外科医师分会甲状腺外科医师委员会候任主任委员、中国抗癌协会甲状腺肿瘤专业委员会副主任委员、中国研究型医院协会甲状腺专业委员会副主任委员。

擅长：头颈外科的各类手术，包括各类肿瘤根治性手术、挽救性手术、功能保留性手术、姑息性手术、各种一期修复手术以及各种复发、疑难、危重病人的非标准化手术。

出诊时间：每周四上午（特需）

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