第四届华东健康管理学术会议在宁波召开

5月11日，第四届华东健康管理学术会议，暨2019浙江省医学会健康管理学分会学术大会在宁波举行。中国健康促进基金会终身荣誉理事长白书忠；解放军总医院健康管理研究院主任，中国健康管理协会副会长曾强；中华医学会健康管理学分会前任主任委员、中关村新智源健康管理研究院院长武留信等国内临床医学领域内的专家学者出席了本次会议。杭州变啦网络科技有限公司作为大会主论坛特邀企业参加，并做了主题发言。

第四届华东健康管理学术会议现场

本次会议以“健康华东，携手共进”为基线，“规范行业发展，推进学科建设”为主题，大会邀请的国内著名健康管理学学者和专家围绕健康领域的新进展、新技术和新成果，就健康体检质量持续改进，健康管理服务体系构建和健康服务产业建设等重要问题展开学术交流和深入探讨，力争搭建多层次、宽领域，机制化的区域合作平台，进一步凝聚区域共识、汇集区域力量。

大会发言嘉宾分别结合《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）》等政策文件，以及自身的研究领域带来专题演讲。曾强教授在他的发言中提出如何在健康管理中开展科学研究的思考，并阐释了开展科研创新的几个要点，他指出，创新研究的两大类型是“无中生有”和“有中求新”，人才培养的方式是要加强学科带头人选拔，人才梯队建设和培养模式的创新。

武留信院长的发言聚焦在健康体检团体标准研制及应用上面，介绍了我们国家健康体检团体标准的立项以及定制经过，并详实的分享了当前标准初步应用情况以及下一步的工作计划。

大会主委郭清教授进行主题发言

郭清教授作为本次大会的主委，做了关于《健康管理战略和健康管理策略》主旨发言，他认为虽然目前国民的健康状况每五年的统计指标都在上升，但是整体情况还是非常严峻，因为国内健康管理的意识起步比较晚，需要比较长的发展时间，所以需要从战略和策略两个层面对健康管理提出明确的指标和办法，并对传统体检模式中的不足和学科人才培养提出了自己的见解。

杭州变啦网络科技研究院副院长王玮珏进行主题分享

接着发言的杭州变啦网络科技研究院副院长王玮珏博士师承于郭清教授。在她关于《变啦体重管理平台的实施与展望》演讲中，着重分享了变啦体重管理平台在推出两年多时间里在实时快捷的数据管理、智能健康管理服务整体解决方案的更迭和基于教育科研服务的能力提升等方面的最新成果。变啦体重管理平台是借助互联网+大数据+人工智能技术，并突破传统模式的线上+线下的综合干预，来对体重进行健康管理的创新方式，同时平台将通过个体健康数据、互联网和人工智能创建信息健康的生态系统，通过评估、检测和干预，实现体重健康管理，逐步提供个性化健康管理的产品和服务来进行慢性病健康管理服务，王玮珏介绍到。

随着像变啦体重管理平台等一系列借助新科技、新模式的健康管理方式方法走进国民生活中，当国民的健康管理意识被激活和提升，实现“三减三健，为“健康中国”国家战略贡献一份力量。

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