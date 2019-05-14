乌丹星:护理行业发展需从多方面着力

国家卫健委日前公布数据显示，截至2018年底，全国注册护士总数超过400万名，占卫生专业技术人员总数近50%，每千人口拥有3名护士。每千人口护士配比从一个侧面反映了一个国家整体医疗卫生健康服务的层次和水平，我国的这一水平距发达经济体水平仍有一定差距。数据显示，发达国家每千人口一般拥有10名左右护士，目前世界上每千人护士配比最高的瑞士达到了18人。

400万名护士，面对近14亿人口，4000多万的失能、部分失能、失智老年群体，相关挑战可以想象。单从应对4000多万需要专业护理和日常生活照护的老年群体来说，按照1∶4的照护比配置，就需要1000万照护者。随着我国社会老龄化进程加快，400万名护士显然难以满足相关需要。根据2016年印发的《“健康中国2030”规划纲要》，到2030年我国每千常住人口注册护士要达到4.7人，我国护士人才培养步伐必须加快。

除了护士缺口，我国护理事业还面临其他挑战。首先，护士资源配置错位情况较为明显。护士的就业目标大多是城市大医院尤其是公立医院，很少有人愿意下沉到基层。护理人才配置本应是“正三角”，基层最多、区域其次、大医院最少，但目前现状几乎是“倒三角”。其次，护理人才结构欠佳。随着《“健康中国2030”规划纲要》出台，国家对于人民群众健康工作的目标已从“以医疗为中心”转向了“以健康为中心”，护理人才队伍建设也应随之“调结构”，亟需从院内护理走向社区护理、家庭护理，把培养一大批综合素质高、复合型护理人才作为发展方向。再次，护理方面的相关制度建设仍需完善。包括护理人才在内长期照护队伍的制度建设、体系构建、培养方向、培养目标、阶段性任务、实施计划等，都应该更加明确。

为此，我国护理行业发展需要在多方面下功夫。在就业导向上，让护理资源愿意下沉、能够下沉。每千人口护士配比虽然很重要，但事实上更重要的是资源配置在哪儿。医疗健康服务体系全球领先的英国，鼓励护士下沉到基层，促进了国家健康卫生目标实现均衡；在观念改变上，应让社会更尊重护理职业，使护理职业更具有职业获得感、荣誉感和含金量；在体制机制上，让更多护理人才有更广阔的职业流动空间、更好的创新创业环境、更有保障的继续教育和职业升迁路径；在社会协同上，护理人员越短缺，越应将专业资源用在刀刃上，辅助性工作可以通过全民参与、多方协同来完成。

（作者系民政部全国养老服务业专家委员会委员，本栏目话题由今日头条提供大数据分析支持）