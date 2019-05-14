少吃不能“饿死肿瘤”
专家建议，高脂肪、低碳水化合物的饮食应作为肿瘤患者的首选方案
本报记者 朱 虹
天津市肿瘤医院日前开展的一项调查显示，肿瘤患者术前营养不良的发生率高达30%。医患双方对肿瘤营养治疗的重视程度不够，高脂肪、低碳水化合物的饮食应作为肿瘤患者的首选方案。
随着肿瘤发病率的不断攀升，一旦患了肿瘤，患者往往首先想到的是发病的原因，该采取什么样的治疗手段，很少有患者会关注自己的营养状况。
事实上，营养不良会降低肿瘤患者生活质量、缩短生存时间，营养治疗不足也是目前肿瘤患者5年生存率不高的重要原因之一。
天津市肿瘤医院营养科主任王昆表示，当前医患双方对肿瘤营养治疗的重视程度不够，大多数人营养知识的来源渠道和科学性参差不齐，于是导致部分患者产生了“少吃或者不吃能饿死肿瘤”“吃得越好肿瘤长得越快”“专吃某一种食物补充营养”这三大误区，导致自身营养状况难以支持抗肿瘤治疗。
肿瘤细胞并不是正常细胞，这些异常细胞会快速分裂、生长并“窃取”体内正常细胞的营养。此时如果仍坚持“饥饿疗法”，反而会造成机体营养不足，影响体内正常细胞的生长和保护作用，导致自身免疫力下降，增加感染风险。
关于营养“喂养肿瘤”的理论没有实际证据，不应作为癌症患者减少或停止使用营养支持的理由。营养及代谢干预的主要目的并非治疗肿瘤，而是通过维持或改善食物摄入，改变代谢紊乱的状况，维持身体机能，减少治疗中断风险。良好的营养状况可帮助患者降低放化疗毒副反应，提高对治疗的耐受及患者生活质量。
王昆建议，肿瘤患者不要盲目选择“饥饿”疗法，也不要过度担心吃高营养食物会使肿瘤发展，应该科学合理地选择食物。肿瘤细胞主要通过糖类提供自身所需能量，对于脂肪的利用率差，因此，高脂肪、低碳水化合物的饮食应作为肿瘤患者的首选方案。而当肿瘤患者由于各种原因导致食物摄入量下降，难以维持正常的健康体重时，就必须接受专业的营养支持治疗，通过调节饮食摄入、身体代谢、肠道菌群等方式进行营养干预，从而改善肿瘤患者预后，提高患者生存率和生活质量。
《 人民日报 》（ 2019年05月14日 13 版）
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