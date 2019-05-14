《职业病防治法》有法可依还要执法必严

近日有媒体报道称，深圳华生电机有限公司多名工人患白血病，经鉴定为职业性肿瘤。深圳市宝安区卫生健康局随后发布的调查结果显示，5名患者分布在5个不同的车间，属不同工种，入职年限为2年~16年。截至2019年5月10日，该5人均已完成职业病诊断、鉴定流程，广东省职业病诊断鉴定委员会出具的最终鉴定结果均为职业性肿瘤（苯所致白血病）。1名患病工人因省里最终职业病鉴定结果刚出，相关的工伤鉴定、社保赔付、企业医疗费用赔偿等正按程序积极落实中。其余4人，除一人病情不适合移植外，其他3人均已完成骨髓移植手术。

此次事件中，虽然大部分劳动者拿到了诊断书并获得了工伤赔偿，但维权之路却走得艰难，期间消耗的时间、金钱和精力，让他们生活困窘、身心疲惫。这些人原本是家庭顶梁柱，如今却因病丧失劳动能力，成为新贫困群体。诊断书还了5名工人一个公道，却换不来他们健康的体魄和家庭的安稳。

一家工厂先后5人被诊断为职业性肿瘤，问题出在哪里？悲剧为何一再上演？预防职业病，企业是第一责任主体，需要做好工作场所的日常防护，并对劳动者进行定期健康体检。根据现有报道内容，涉事企业几乎没有为员工提供任何防护用具；而此前因未按规定进行职业健康检查、未建立职业卫生制度，先后在2015年和2017年多次受到宝安区卫生健康局的处罚，罚款总计10万余元。但是，被罚款后，公司只加强了员工入职体检，却仍未对在职员工开展定期体检。

事实上，涉事企业并非孤例。2011年全国职业健康状况调查显示，全国范围职业健康监护率不到40%，大量接触职业危害因素的劳动者未进行职业健康检查。究其原因，无非是经济利益驱使和惩戒力度不足。

更令人深思的是，根据现有报道，涉事企业车间密封、味道很重，有当事人称，只有上级检查时厂里才给防护。加之5名工人中有人几年前就被查出白血病，这说明涉事企业的违法行为十分明显且长期存在，可是监管执法部门为何一直没能发现并给予干预，让类似悲剧一再发生？

近些年，劳动者的健康意识在不断觉醒，但个体面对企业“一盘散沙”式的维权不仅效率低下，且效果不尽如人意。这时更需要相应机构尤其是工会组织，作为劳动者的“娘家人”，切实成为其捍卫自身健康权益的坚强后盾。

我国《职业病防治法》自颁布至今已修改过4次，现有法条对企业违法行为和卫生行政部门履行监督检查职责规定得明明白白。有法可依之后，还须执法必严，这不仅关乎劳动者的健康权益，还关乎社会稳定、政府公信以及亿万家庭幸福。（记者张磊）