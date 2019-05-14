宝妈易怒或非“无理取闹” 产后抑郁应尽早干预 

初为人母，本是值得喜悦的事情。但有的妈妈在生完宝宝后，却开始出现情绪低落、易怒易躁、悲观绝望等现象，严重的甚至会做出伤害自己和孩子的举动。专家提醒，这些现象是产后抑郁症的表现，多见于妊娠期到产后一年内，家人对此应予以理解并尽早干预。

据昆明医科大学第一附属医院精神科副主任医师卢瑾介绍，约有50%到85%的产妇会出现产后精神不良，其中10%到15%会患上产后抑郁。产后抑郁的原因较为复杂，包括既往抑郁病史、产后激素分泌失调、围产期经历生活应激事件等。

家人的不理解，往往会加重新生儿妈妈的不良情绪。“每次想要表达一下自己的情绪，家人就会说我想太多，太矫情。”确诊了产后抑郁的王女士表示，意志消沉的状态在自己生小孩后持续了几个月，“觉得没有精力带孩子，容易受刺激，丈夫却认为我在无理取闹。”王女士说。

“在轻度到中度的围产期抑郁非药物治疗中，伴侣给予的感情和行动上的支持非常重要。”卢瑾医师同时指出，如果没有对产妇进行正确的问诊，大多数的产后抑郁病例可能会被漏诊。“许多妈妈抗拒到精神科看病，存在对产后抑郁的歧视和病耻感，这也是治疗中面临的阻碍”。

专家建议，在出现长期无法缓解的抑郁临床表现后，应尽早进行产后抑郁筛查，配合心理干预、互助小组、运动、按摩等非药物治疗。“目前精神科在各级医院中已经基本普及。与家人进行有效沟通，正视病情及早就医，对母亲的角色适应和母婴的情感连接都将有很大的帮助。”卢瑾说。（记者 刘宇琪）