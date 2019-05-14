老被骗可能是痴呆前兆

老年人为什么总是被骗子盯上？美国拉什大学的科学家近期研究给出了答案：这可能是老年人认知能力下降，或者患上老年痴呆症的“预兆”。

研究人员在为期6年时间的调查中，通过各类电话销售诈骗法追踪评估了935名脑部健康老人的“防骗意识”，检测参试者发现“这是陷阱”的速度。结果发现，约一半人出现了一旦接了未知来电就难以挂断、长时间倾听“销售员”宣传等上当受骗的倾向。在接下来的几年中，研究人员对参试者进行每年一次的详细认知测试，结果显示，151人被诊断出患有老年痴呆症，255人患有轻微认知障碍。对比分析结果表明，诈骗试验中无法识破骗局的参试者患认知能力下降或老年痴呆症的概率是有防骗意识者的2倍。

研究人员表示，“防骗意识”丧失预示认知能力下降，可能是由于老年痴呆症患者在记忆和思维受损之前，已经出现了社会判断能力的变化。他们提醒，容易上当的老年人家属应警惕未来有迷路、走失等更加危险的事情发生。▲ （若 伊）