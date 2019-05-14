心内科专家跟你谈谈鸡蛋的“好”“坏”

现在有不少关于鸡蛋的不利传闻，说蛋黄含有大量胆固醇，吃鸡蛋会升高血脂，增加心血管疾病风险。而且，权威的《美国医学会杂志》在近日发表的一项研究似乎也为这一论点提供了佐证。那究竟鸡蛋是“好”还是“坏”？我们来深入看看。

该杂志发表的这项研究中，有接近3万名成年人参与。研究开始前参与者需要填写一份饮食习惯，在17年间，观察这些习惯与心血管事件的关联性。结果显示，与不吃鸡蛋的人相比，每天吃半个鸡蛋的人心脏病发作、中风或过早死亡的相对风险增加6%~8%。

但是，这个研究的设计有几个缺陷，其一，参与者通过回忆填写的饮食习惯不一定可靠；其二，17年间参与者的饮食习惯不可能一成不变；其三，结果得出的关联性不一定是因果关系。因此，这个研究结果并不能证明吃鸡蛋会增加心血管疾病的风险。

关于鸡蛋与心血管健康的关系，我们可以参考中国人自己的研究数据。在2018年发表的一项统计超过50万人的研究发现，每天吃一个鸡蛋的人，发生心血管事件风险降低11%，心血管事件死亡风险降低18%。另一项接近3万人的研究发现，每天一个鸡蛋不增加心血管死亡风险，甚至还能降低卒中的风险。

还有一个关键问题我们应该了解，我们吃进去的胆固醇越多，血液中胆固醇就会越多吗？事实并非如此！人体不是一个容器，而是一个极其复杂的系统，摄入量和体内水平不能简单地画等号。

实际上，身体中的胆固醇大部分是由自身合成的，肝脏每天大约合成1000毫克胆固醇，这相当于5个鸡蛋所含的胆固醇量。而且，当你吃进去更多的胆固醇，身体产生的胆固醇就会越少，以便维持胆固醇的正常水平。

有研究发现，对于70%的人群来说，每天1~3个鸡蛋不会升高低密度脂蛋白胆固醇（坏胆固醇）水平。但是，在整体人群中，有30%的人对鸡蛋中的胆固醇较敏感，而导致低密度脂蛋白胆固醇升高。我们可以通过吃鸡蛋和检测血脂相结合，来判断自己是否对鸡蛋有“超反应”。

最后，我们来总结一下，鸡蛋不仅有大量的蛋白质，也有一定水平的胆固醇，还含有叶黄素等抗氧化物质，是营养丰富的食品。对于70%的人来说，每天吃1~3个鸡蛋不会升高血液的胆固醇水平，但是，如果您是鸡蛋的“超反应”者，或者您的胆固醇水平较高，就应该适当控制鸡蛋或者蛋黄的摄入量。所以，鸡蛋是“好”还是“坏”，还得看您的个体情况。

文/刘健(北京大学人民医院心内科)